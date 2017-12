Lanškroun hledá dětského lékaře. Radní mu nabízí i byt

Lanškroun - Maminky jezdí s nemocnými dětmi kilometry daleko. Lanškroun totiž už roky řeší nedostatek dětských lékařů.

„Máme malou dcerku a jezdíme k dětskému lékaři do sousedního okresu. Nechápu, proč desetitisícové město nemá dost dětských doktorů,“ říká Eva z Lanškrouna, maminka malé Elišky. A není sama, kdo s malým dítětem musí k lékaři cestovat několik kilometrů. Lanškroun totiž už přes dva roky řeší nedostatek lékařů pro děti. A bude prý ještě hůře.



SEN O LÉKAŘI

„Máme dvě dětské lékařky, ale předpokládáme, že jedna doktorka půjde do penze a zůstane tady pouze jedna. Kdyby teď nastoupili dva doktoři, bude to dobré,“ tvrdí lanškrounský starosta Radim Vetchý. Jenže to je jen krásný sen. Realita je o dost horší. Před dvěma roky náhle ukončil ve městě svoji praxi doktor Ivo Beránek, odjel na misi do zahraničí a dosud se nevrátil.



„Mnoho maminek dojíždí s dětmi do okolních obcí i do sousedního svitavského okresu. Neumíme to řešit,“ podotýká místostarosta Miloš Smola. Takže je běžné, že lékařka v Lanškrouně má v kartotéce až 1800 pacientů, ačkoliv zvládnutelných je údajně zhruba 1200.

Pomoci nemůže ani zdravotní pojišťovna.



Lékaři pro děti a dorost zkrátka nemají o praxi v Lanškrouně zájem. „V Lanškrouně jsme v minulosti vyhlašovali opakovaně výběrové řízení na nového praktického lékaře pro děti a dorost, naposledy v roce 2016. Zájemce, který by si chtěl v této lokalitě otevřít ordinaci, se ale nenašel. Pokud by v budoucnu skutečně nastala situace, že jeden lékař ubude, zvážíme, zda budeme opět iniciovat další výběrové řízení,“ sděluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Lucie Krausová.



MODERNÍ ORDINACE

V Lanškrouně se nyní chystají na stavbu nové polikliniky a zde počítají i s novou ordinací pro dětského lékaře. „V poliklinice připravujeme ordinaci a byla konzultována s dětským lékařem. Půjde o moderní prostor s vybavením,“ přibližuje místostarosta. Kdo ale bude na poliklinice ordinovat, je zatím ve hvězdách.



Vedení města však chce novému lékaři pomoci. „Jsme připraveni poskytnout dětskému lékaři, který by se u nás rozhodl ordinovat, třeba byt. Možná by to někoho přilákalo,“ míní starosta Vetchý.



Podle pojišťovny i ministerstva zdravotnictví je lékařská péče v Lanškrouně zajištěna. „Každý pojištěnec musí mít péči praktického lékaře pro děti a dorost dostupnou v dojezdové vzdálenosti do 35 minut, tedy 35 kilometrů,“ vysvětluje Lucie Krausová.

Problém s nedostatkem lékařů řeší i jinde v republice, někde chybí pro změnu zubaři.

Přestavba poliklinikyV současné době vzniká projektová dokumentace pro novou polikliniku v Lanškrouně. Současně se chystají i provizorní ordinace tří lékařů, jejichž ordinace se nacházejí v části objektu, která přijde zbourat. „Nové ordinace budou blízko centra města, lidem se situace nezkomplikuje, svoje lékaře najdou poblíž polikliniky. Přestěhujeme praktickou lékařku, ordinaci neurologie a ORL. Upravíme pro ně prostory v bývalém autodružstvu a domě s pečovatelskou službou,“ říká starosta Radim Vetchý. Provizorní ordinace mají být hotové do konce srpna příštího roku. Vedení města počítá, že na podzim roku 2018 bude hledat dodavatele stavby a jakmile bude známý termín zahájení přestavby, pacienti se včas dozví i změny ordinací.