Lanškroun chce stavět terminál

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 810 Kč

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur Odborný/vrchní referent - Odborný pracovník ESF projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 29500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Úřad práce České republiky - Kop Ústí nad Orlicí, pracoviště Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí, , Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera - Pardubický kraj) a č. j. UPCR-2018/84014-78099809., Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:, - jednání s uchazeči o zaměstnání před jejich vstupem do projektu, podíl na předvýběru a výběru osob do projektu;, - organizace informačních schůzek, individuálního poradenství a dalších aktivit pro účastníky projektu;, - příprava dohod a další dokumentace vztahující se k účastníkům projektu, zadávání dat do informačních systémů;, - jednání se zaměstnavateli při přípravě žádostí o dotovaná pracovní místa v rámci projektu;, - kompletace žádostí o poskytnutí dotace na pracovní místa a příprava podkladů pro jednání schvalovacích komisí;, - zpracování vyúčtování poskytnutých dotací;, - příprava a zajištění veřejnosprávních kontrol a monitorovacích návštěv;, - individuální práce s účastníky projektu, poskytování konzultací a poradenství;, - vedení dokumentace projektu na úrovni kontaktního pracoviště;, - monitorování pracovních míst u zaměstnavatelů;, - příprava podkladů pro monitorovací zprávy., , Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 22. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové - Kunětické 2011, 530 02 Pardubice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@pa.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/84014-78099809.. Pracoviště: Úřad práce české republiky - kop ústí nad orlicí, 17. listopadu, č.p. 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Postup dle poznámky k VPM, .