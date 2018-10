Lákají nové žáky

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/NICE - ASISTENT/KA DISPEČERA. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hradecká č.p. 173, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici administrativní pracovník/nice - asistent/ka dispečera., Náplň práce: administrativní úkony, práce na PC, komunikace se zákazníky, řízení služebního vozidla., Předpoklady: , - zodpovědnost, komunikativnost, pečlivost, - znalost práce na PC (MS Office), - znalost Aj, NJ - výhodou, - ŘP sk. B, - praxe na obdobné pozici výhodou, Pracovní doba: 6,00 - 14,30, Nabízíme: , - možnost profesního růstu, vzdělávání, - stravenky, bonusový systém ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání, Kontakt: telefonicky. Pracoviště: Recycling - kovové odpady, a.s. - pracoviště vysoké mýto, Hradecká, č.p. 173, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Jindřich Vavroušek, +420 607 841 083.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 90 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Manipulační dělník ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč, mzda max. 90 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Do našeho kolektivu přijmeme kolegu na pozici: , DĚLNÍK VE VÝROBĚ, , Popis práce: , - ruční vykládání sklenic z krabic na pás a z pásu do krabic, - vizuální kontrola potisku , , Požadujeme: , - věk min.18 let, - pečlivost, spolehlivost, , Nabízíme: , - práci na 12-ti hodinové směny (nerovnoměrné rozvržení směn: út - pá, nebo út-čt), - dohodu o provedení práce, po zaškolení při oboustranné spokojenosti pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, - 2 dny dovolené navíc, - stravenky v hodnotě 80 Kč, - pitný režim zdarma, - doprava z Chocně a Vysokého Mýta zdarma, - příspěvek na masáže a rehabilitaci, - přátelský kolektiv a slušné jednání, - nástup ihned, - mzdu 90,-/hod (16-17 000,-/měs) , , Kontakt: , Ing. Iveta Moravcová, HR Manager, Sahm s.r.o., Zálší 71, Choceň, Tel: 465 461 144, Email: iveta.moravcova@sahm.cz. Pracoviště: Sahm s.r.o. - výrobní závod zálší, 565 01 Choceň 1. Informace: Iveta Moravcová, +420 735 749 665.