Žamberk - Centrum města v úterý ožije tradiční předvánoční slavností - Masarykovo náměstí zaplní stánky s jarmarečním zbožím.

Rozsvícení vánoční stromu v Žamberku. | Foto: Monika Škodová

„Své umění předvede kovář Jan Celer, letošní novinkou bude vystoupení flašinetáře Martina Štěpánka,“ láká na vánoční jarmark, který začíná ve třináct hodin, Monika Škodová ze žamberské radnice a dodává, že u stánků budou k zakoupení například dřevěné hračky a domácí náčiní, keramika, svíčky, voňavá mýdla, adventní věnce, vykrajovátka na cukroví, vazby, ozdoby, textilie, koření, pletené a vlněné zboží, betlémy a mnoho dalšího. Před patnáctou hodinou pak startuje kulturní program.

Vystoupí ale nejen tamní školy. „Před patnáctou hodinou odstartuje pestrý program v podání žamberských škol i školek, zazpívá kapela MiFo Band a úderem osmnácté hodiny společně rozsvítíme vánoční strom,“ nastínila další program Monika Škodová.

Právě vánoční strom v Žamberku se pyšní titulem nejvyšší strom Orlickoústecka a se svými osmnácti metry je ve městech okresu jediným stromem, který v centru města stojí celý rok.

K tomu je ale nutno podotknout, že pokud by se však do nevypsané soutěže měly zapojit i obce, všechny by hravě do kapsy strčil vánoční strom v Mladkově. Smrk měří přes třicet metrů a do České knihy rekordů se zapsal jako nejvyšší volně rostoucí vánoční strom u nás.

Na žamberském jarmarku pak samozřejmě nebudou chybět ani tradiční pochoutky, jako například perníčky, horká medovina, punč i zabijačkové speciality.

Kdy a kde rozsvítí vánoční strom

29. 11. 17.00 Lukavice – vystoupení dětí ze ZŠ, společné zpívání koled, ohňostroj, doprovodná výstava…



1. 12. 16.30 Hejnice – vystoupí děti z MŠ, flétnový soubor Acri Tibia, malý ohňostroj, výstava vánočních předmětů…



1. 12. 17.00 České Libchavy – vystoupení mateřské a základní školy, ohnivé vystoupení skupiny Tartas, jarmark…



1. 12. 17.00 Líšnice – vystoupí žáci ZŠ i MŠ…



1. 12. od 16.30 Králíky – vystoupení dětí z mateřských škol: MŠ Moravská, MŠ Pivovarská Králíky a MŠ Červený Potok



2. 12. od 9.00 Vysoké Mýto – Adventní kujebácký jarmark, 9.00 Speciální základní škola, 10.00 ZUŠ, 11.00 Parkoviště pro velbloudy, 12.00 T-komplex, 14.00 Otakar, 15.00 Karosáček, 16.00 ZŠ Knířov, 16.30 rozsvícení stromu



3. 12. 16 hodin Helvíkovice – od 15.00 vánoční trhy, živý svatý obraz v altánku, svěcení adventních věnců…



3. 12. od 15 hodin Letohrad – zahájení výstavy v muzeu, jarmark, pěvecké studium, 16.55 rozsvícení vánočního stromu, 17.00 Jana Koubková Quartet, 17.45 ohňostroj



3. 12. od 14 hodin Ústí nad Orlicí – 14.00 hodin vánoční jarmark, vystoupení dětí, Cecilská hudební jednota, 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu, žehnání adventních věnců, 17.15 hodin koncert Žalman a spol.



3. 12. 16.30 Česká Třebová – zazpívá soubor Kajetánek



3. 12. 17.00 Česká Rybná – vánoční koledy „Jiná doba“, vystoupí ZUŠ Žamberk, žáci ZŠ Č. Rybná, vánoční trhy…



3. 12. 17.00 Dlouhoňovice – vystoupí skupina C-Band…



3. 12. 17.00 Lanškroun – adventní program od 14 hodin



3. 12. 17.00 Kameničná – vystoupí děti z MŠ Kameničná…