Městská policie v Ústí nad Orlicí o tomto problému ví a má přehled, která vozidla stojí viditelně dlouhou dobu na veřejných komunikacích nebo odstavných plochách. „V současné době je nahlášeno šest vozidel, která stojí na jednom místě už delší dobu a vykazují známky vraku. Jedná se například o vozidlo odstavené na ulici 17. listopadu nebo parkovišti na Okružní ulici,” sdělila mediální koordinátorka města Ústí nad Orlicí Dana Pokorná.

Strážníci taková vozidla zaregistrují při svých obchůzkách nebo na ně přijde tip od veřejnosti.

A právě zde je prostor pro pomoc od dalších nespokojených občanů. Je možnost, využít aplikaci Mobilní Rozhlas. „Umožňuje občanům hlásit závady pomocí fotohlášek,” potvrdila Pokorná a dodala, že se v minulosti už stalo, že byla jeho prostřednictvím nahlášena dlouhodobě odstavená vozidla.

„Rychle prohraná bitva“

Jak ale poznat, že se opravdu jedná o vrak, a tudíž je možnost auto nahlásit? Rozbitá okna, vypuštěná kola, chybějící SPZ nebo kousky karoserie? Podle zákona tyto závady neznamenají automaticky, že jde o vrak. „Tohle je na nic. Takových aut je po Ústí spousta a nedá se s tím nic dělat? To je rychle prohraná bitva,” postěžoval si místní obyvatel Karel Janoušek.

Město podle Pokorné řeší dlouhodobě odstavená auta každoročně, podobně jako jiná města. „Situaci na čas zkomplikovalo prodloužení platnosti končících STK nařízené Evropskou unií kvůli epidemii koronaviru, nedá se však říci, že by se situace v posledních letech v Ústí zhoršovala,” dodala Pokorná.

Odbor dopravy v Ústí nad Orlicí v letošním roce odeslal tři výzvy k odstranění vraku. Z toho byla dvě vozidla odstraněna, třetí je stále v řešení. U každého vozidla jde o různě dlouhou dobu, záleží na tom, zda provozovatel vozidla zareaguje na výzvu či nikoliv.

Lhůty jsou dané zákonem o pozemních komunikacích. To však obyvatelům nestačí. Postupy jim přijdou pomalé. „Tady je třeba změnit zákon. Je příliš benevolentní,” kroutí hlavou další z místních obyvatel Radek Dokoupil.

Za vrak se dá podle zákona označit silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Současná legislativa umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla s propadlou STK delší než 6 měsíců, aby vůz odstranil. Pokud tak neučiní do dvou měsíců, město může na jeho náklady auto odtáhnout. Navíc by se v tomto případě jednalo o přestupek, za který lze uložit pokutu.