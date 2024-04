/FOTO/ Firma CZ Stavební holding zahájí v dubnu výstavbu nových bytových domů v Lanškrouně v lokalitě Za Střelnicí. Ta bude probíhat etapově a celkem by měly postupně vzniknout čtyři bytové domy, každý s 20 bytovými jednotkami. První dům by mohl být kompletně dokončen na podzim příštího roku. První na řadě však bylo vykácení aleje vzrostlých bříz pro budoucí parkoviště, což se setkalo s kritikou řady místních.

Pokácené břízy | Foto: Klára Bisová

Zeditovaná a doplněná tisková zpráva radnice v Lanškrouně

Výstavba bytovek je plánována po etapách. První ze čtveřice bytových domů bude stát na jižní hranici pozemku, vznikne zde 20 bytových jednotek a dokončen by mohl být na podzim příštího roku. Následně by měla plynule navazovat stavba dalšího z domů. Stavební úřad vydal investorovi nejen povolení ke stavbě, zelenou má také na vykácení stromů. Informovala o tom mluvčí lanškrounské radnice Petra Klementová.

„Jelikož jsou parkovací místa pro bytové domy umístěna a povolena mimo jiné jako přiléhající k ulici Vančurova, musí dojít se zahájením výstavby ke skácení minimálně poloviny aleje vzrostlých bříz,“ říká Jiří Michl, zástupce CZ Stavební holding, a.s.

Proto bylo v pondělí 25. března zahájeno kácení stromořadí asi tří desítek bříz, které ustoupí výstavbě parkovacích míst. Kácení provádí na objednávku developera lanškrounská firma Ovocné a okrasné školky s.r.o. Termín byl podle Klementové zvolen v období vegetačního klidu, kdy stromy nejsou olistěné a ptáci ještě nezačali se stavěním hnízd. Aby nedošlo k úbytku zeleně, dohodlo se město s developerskou firmou na náhradní výsadbě.

Jenže jen co padly k zemi první břízy, zvedla se vlna nevole. Na facebooku radnice se hned ozvalo několik zděšených čtenářů, co to má znamenat.

"To jako fakt? Kdo tuhle hrůzu povolil?" ptá se rozhořčeně v diskusi Klára Faltusová.

„Náhradní výsadba byla nařízena v rámci vydaného stanoviska ke kácení a bez výsadby nebude možné bytové domy zkolaudovat,“ říká Aleš Dřímal, referent odboru životního prostředí lanškrounské radnice.

Celkem je podle Klementové k výsadbě navrženo 95 kusů stromů či vzrostlých keřů, z toho 27 kusů jehličnatých. Podél západní hranice je navrženo v ostrůvcích v parkovišti stromořadí panašovaných javorů. K posílení izolační funkce mezi bytovými domy a zástavbou rodinných domů je doplněno stromořadí malokorunných sakur a dvě skupiny borovice černé. Podél jižní hranice je navrženo stromořadí středně vzrůstných sakur. Podél východní hranice je opět v ostrůvcích navrženo v parkovišti stromořadí javorů babyk. Z dalších druhů umístěných solitérně můžeme uvést lípu, akát, šácholan, převislou sakuru, jilm či hloh. Z jehličnanů potom smrk či borovici.

"Kácení stromů vyvolává vždy velký zájem části veřejnosti. Věříme však, že jak výstavba bytových domů a velkého počtu parkovací míst, které na sídlišti dlouhodobě chybí, tak náhradní výsadba proběhne ke spokojenosti všech stran," dodala mluvčí radnice Klementová.

