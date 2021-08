Od 23. srpna do 10. prosince bude uzavřena křižovatka na silnici II/360 a III/36012 a místních komunikací v obci Řetůvka. Důvodem je oprava mostu.

Objízdna trasa. | Foto: Mapy.cz

Částečná uzavírka bude poté pokračovat až do 20. prosince. Objízdná trasa povede z Řetůvky do Řetové a dále do Sloupnice a bude platit obousměrně.