Kvůli letnímu kinu omezí noční klid

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) Pracovník kontroly kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Přijmeme kolegu na pozici pracovníka kontroly kvality., , Popis pozice:, - vizuální a měrová kontrola výrobků, ověřování shody s výkresovou dokumentací, - vedení záznamů o provedených měřeních, - popisování a balení hotových výrobků a jejich příprava k expedici, - pracujeme v režimu 12hod. směn (denní/noční, po - pá), , Požadujeme:, - technicky zaměřené vzdělání, - znalost práce se strojírenskými měřidly, - orientaci ve výkresové dokumentaci, , Nabízíme:, - stabilní, různorodou práci, - odpovídající finanční ohodnocení, - balíček firemních benefitů (příspěvek na dopravu nebo ubytování, dotované stravování, možnost dalšího vzdělávání a jiné výhody).. Pracoviště: Brück am spol. s r. o., 565 43 Zámrsk. Informace: Lucie Vomáčková, +420 465 500 826,606 062 802.

Pomocníci v kuchyni POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Restaurace Národní dům, Kozlovská č.p. 565, 560 02 Česká Třebová 2, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, MZDA: se skládá ze základní mzdy a prémií až do výše 30 % + výkonnostní odměny., POŽADUJEME: samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, NABÍZÍME: motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, závodní stravování, KONTAKT: telefonicky, e-mailem nebo osobně. Pracoviště: Drumel a co. s.r.o. - restaurace národní dům, Kozlovská, č.p. 565, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Hana Veselská, +420 777 701 709.