Kvalitu okresek zlepší miliardy

Orlickoústecko - Kdyby měli řidiči hlasovat, které silnice a Orlickoústecku je potřeba opravit, byl by jejich seznam dlouhý. Kraj z něj odškrtne několik úseků, a to i na silnicích druhých a třetích tříd. Do okresek chce investovat asi 15 miliard.

dnes 05:55 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Jelínek

Pokračovat budou například opravy silnice II. třídy mezi Ústím nad Orlicí a Chocní. Teď má přijít na řadu zhruba šest kilometrů od konce obce Loučky přes Svatý Jiří a Jehnědí. Položí se nová asfaltka, modernizují přechody a autobusové zastávky. Opravy silnice jsou rozdělené do více etap do roku 2020. Další na řadě bude také šestikilometrový úsek přes Dolní Boříkovice do Červené Vody. Zlepšit kvalitu silnice a prodloužit její životnost tu má podle náměstka hejtmana Michala Kortyše dvouvrstvý kryt. „Nebude docházet k takovému opotřebení,“ uvedl a dodal, že opraveno bude také pět mostů na trase. „Snažíme se využít všech dostupných finančních prostředků na rekonstrukce silnic nižších tříd, které jsou v našem kraji podinvestované, a to v částce okolo 15 miliard korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj hledá zdroje i ve státních a evropských fondech.

Autor: Dana Pokorná