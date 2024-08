Téma kuřáků není aktuálně na stole ani na radnici v Litomyšli. „Za posledních sedm let evidujeme pouze jednu stížnost. Jednalo se o ojedinělou záležitost a prozatím nebylo třeba přistoupit k plošným zákazům,“ sdělila mluvčí Litomyšle Petra Jiráňová.

Někteří obyvatelé paneláků na Svitavsku by však zákaz, jaký vyhlásili ve Zlíně, uvítali. „Soused kouří na balkoně ráno i večer a někdy nám jde kouř do oken. Je to o lidech a ohleduplnosti a pokud to jinak nejde, pak je asi zákaz potřeba,“ řekla Věra Dvořáková ze Svitav.

Otázkou také, jak je možné případný zákaz kouření na balkonech uhlídat a hříšníky pokutovat. „Zákaz kouření v městských bytech může být efektivním krokem k ochraně zdraví obyvatel a zlepšení kvality bydlení. Nicméně je třeba zvážit, jakým způsobem bude tento zákaz v praxi ohlídán a jaké sankce budou aplikovány,“ doplnila mluvčí Moravské Třebové Lucie Krčmářová.

Radní o omezení kouření v městských bytech neuvažuje, i když v minulosti několik stížností tohoto typu řešili. „V případě, že by se situace vyvíjela nepříznivě, budeme se tímto tématem zabývat. Je ale důležité, aby se opatření nezaměřovala pouze na represivní přístup, ale také na osvětu,“ uzavřela Krčmářová. Omezovat kuřáky nechtějí ani v Poličce.