/HISTORICKÉ FOTO, FOTO ZE STAVBY I VIZUALIZACE/ Velký taneční sál, nová základní umělecká škola nebo hudební sál. Kulturní dům v Letohradu dostává po padesáti letech od otevření moderní podobu. Rekonstrukce je největší investicí města od sametové revoluce.

Dům kultury v Letohradu město opravuje za 230 milionů korun. | Foto: Město Letohrad

Dům kultury v Letohradu byl otevřen na konci 60. let minulého století. „Kvůli špatnému stavebnímu stavu a revizi elektřiny jsme ho museli uzavřít ještě před covidovou pandemií v roce 2019. Připravili jsme projekt na jeho celkovou rekonstrukci. Součástí je také rozšíření domu o základní uměleckou školu, přistavujeme malý hudební sál,“ uvedl starosta Letohradu Petr Fiala. Nová adresa pro zušku však není jedinou změnou v kulturním domě. Po opravě se lidé mohou těšit na větší taneční sál, který ocení zejména při plesech.

Rekonstrukce kulturního domu začala v roce 2021 a hotovo má být letos v létě. „Práce pokračují podle harmonogramu. V současné době firma pracuje na interiérech. Přes léto počítáme se stěhováním základní umělecké školy. Otevření jsme naplánovali na 8. září,“ dodal Fiala.

Je to největší investice města za posledních pětatřicet let. „Náklady na rekonstrukci dosahují zhruba 230 milionů korun. Měli bychom získat dotaci 17 milionů korun na zateplení, jinak ale vše platíme z městského rozpočtu. Vzali jsme si úvěr na dvacet let, který je dobře zafixovaný, takže nás současná inflace tolik netrápí. Ročně splácíme deset milionů korun,“ vysvětlil starosta.

Během oprav kulturního domu se společenské akce konají v Orlovně na Orlici.

Historie domu kultury v datech

• Zahájení stavby: rok 1959

• Stavba probíhala dle projektu architekta Imricha z bratislavské firmy Kovoprojekty (stejný je i v Holicích), který byl hodnocen v dané době jako nejlepší projekt ve světě

• Výstavba trvala 10 let

• Otevření DK: 6. 7. 1969 - spolek Kolár uvedl hru Lucerna v režii Julie Charvátové

• Majitel: ZK OEZ, do r. 2000 ZK s.r.o.

• Dne 13. 10. 2000 vstoupilo město Letohrad jako rovnocenný partner do společnosti ZK s.r.o.

• Od 1. 1. 2004 je po dohodě provozovatel DK Mikcentrum

• Od konce roku 2007 je vlastníkem společnosti ZK s.r.o. i budovy DK město Letohrad

Dům kultury byl vybudován částečně v akci Z. Během padesáti let se v domě kultury odehrálo nesčetné množství divadelních představení, kin, koncertů a dalších kulturních akcí. Vystupovali zde třeba Karel Gott, Věra Špinarová, Lucie Bílá, Václav Neckář, Marie Rottrová, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jiří Bartoška, Iva Janžurová, Simona Stašová.