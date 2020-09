Nové opatření platí od pátku a týká se i klubů či restaurací. Zkomplikovalo pořádání již nasmlouvaných akcí, například ve Vysokém Mýtě se měl v pátek v M-klubu konat koncert kapely Sto zvířat a v sobotu Mňágy a Žďorp. „Reagovali jsme operativně a oba koncerty jsme přesunuli ven do amfiteátru,“ uvedl Vojtěch Sedláček z Vysokomýtské kulturní. V případě dalších na září připravených koncertů Pavla Callty a kapely Gaia Mesiah budou v Mýtě podle počasí zvažovat, zda je přesunou pod širé nebe nebo ne. „U koncertů, které jsou primárně na tančení, se nám jeví jako nereálné je pořádat uvnitř,“ vysvětluje Sedláček. Kulturní organizace musí také zvažovat, kolik židlí je možné do sálů vměstnat a zda se jim při takovém počtu lístků akce vůbec ekonomicky vyplatí.

Koronavir vyškrtl ze seznamu tradičních akcí, které letos nebudou, i mezinárodní Bubenický festival, ve Vysokém Mýtě se měl konat v říjnu. Zahraniční hvězdy však z preventivních důvodů odřekly účast, festival bude až za rok. „Jsou to pro nás smutné události, ale to život přináší,“ konstatoval dramaturg festivalu.

V Litomyšli se v říjnu neuskuteční koncert Katapultu, legendární kapela celé turné odložila až na příští rok. „Odehrát v uzavřených prostorech do hradby roušek plnohodnotný koncert plný energie a emocí, když nevidíte reakci lidí, řeč obličeje a řeč těla – nejde,“ vysvětloval ve svém prohlášení kapelník Olda Říha. Ředitel Smetanova domu v Litomyšli Leoš Krejčí doufá, že nepřijdou další restriktivní opatření, která by znamenala úplné uzavření kulturních stánků. „Snažíme se udržet v provozu. Ovlivnilo nás to hodně. V podstatě se téměř zastavil předprodej. Třeba u kina Sokol jsme oproti loňskému roku, který byl pro nás rekordní, k dnešnímu dni zhruba na 25 procentech prodeje. Doufejme, že se situace uklidní, lidé se s ní smíří a začnou znovu žít kulturně, nic jiného si nepřejeme,“ říká Krejčí.

Obavy z koronaviru poznamenávají návštěvnost akcí. „Nic nerušíme, ale budeme asi některé akce přesouvat na příští rok, protože se nám neprodávají, lidé nechodí,“ potvrdila manažerka produkce Kulturního domu Hronovická v Pardubicích Martina Ondřejová.

Které z naplánovaných akcí se na podzim podaří uspořádat a které ne si kulturní organizace netroufají odhadnout. Situace se mění ze dne na den, stejně jako vládní nařízení. „Některé akce se ruší samy, protože účinkující jsou v karanténě nebo se prodalo málo lístků. Celkově je to znát, kupuje se méně lístků, je menší zájem o předplatné,“ konstatoval ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt.

Nejistá sezona čeká i alternativní a hudební kluby. Českotřebovský klub Modrý trpaslík se chystá otevřít 2. října. „Židle máme spočítané, kapacitně se vejdeme. Připraveni jsme, jak plnit nařízení, tak otevřít. Hlavně, aby lidé přišli,“ doufá Lenka Špaisová.