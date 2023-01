"V letošním roce dokončíme opravy, které jsme zahájili loni, a to: I/36 Pardubice, most 36-009, I/11 Žamberk, most ev.č.11-065, I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, obnova asfaltového krytu a I/37 Rohozná – Trhová Kamenice, obnova asfaltového krytu," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na svých stránkách.