Jeden z odpůrců stavby totiž stáhnul zpět své odvolání proti územnímu rozhodnutí vydaném v závěru loňského roku, informoval server zdopravy.cz. Rozhodnutí je tak pravomocné.

„Jedná se o důležitý krok v přípravě, který umožní řešit získání stavebního povolení a majetkoprávní přípravu. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v předstihu, aby příprava mohla plynule pokračovat,“ dodal Mátl. Kdo se odvolal, nechtěl pro server zdopravy.cz uvést, protože odvolání podle něj bylo staženo a ani se úředně neřešilo.

ŘSD v posledních letech výrazně zintenzivnilo přípravu zbývajících úseků. Mezi Ostrovem a Mohelnicí chybí už jen posledních 10 kilometrů okolo Litomyšle, kde není územní rozhodnutí pro stavbu zatím v právní moci.

Dálnice D35Zdroj: ŘSD

Úsek Staré Město – Mohelnice měří 18,2 kilometru. Nahradit by měl stávající silnici I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která už kapacitně přestává stačit. Společně s navazující stavbou Opatovec – Staré Město se má dálnice stavět formou PPP, tedy se zapojením financování ze soukromého sektoru a následným splácením státem.

Podle aktuálního plánu chce ŘSD získat stavební povolení letos, za rok později vypsat soutěž na zhotovitele a v roce 2025 zahájit stavbu. Hotovo má být v roce 2029, ještě nedávno ŘSD uvádělo rok 2028. Odhadované náklady jsou 14,4 miliardy korun.

Trasa má navázat na předchozí úsek D35 Opatovec – Staré Město, který se má začít stavět o rok dříve. Její součástí má být 1 100 metrů dlouhý tunel Maletín, na který navazuje 160 metrů dlouhý most přes údolí Mírovky. Na trase budou čtyři mimoúrovňové křižovatky: Staré Město, Maletín, Mohelnice sever a Mohelnice jih.

Projeďte se tunelem Maletín už nyní ve videovizualizaci:

Zdroj: Youtube

Z předcházejících úseků je zatím nejdál příprava úseku, který bude obchvatem Vysokého Mýta, a dále pak úsek z Janova do Opatovce. Oba by se měly začít stavět už letos, hotové mají být za tři roky. V předstihu před samotnou trasou se začne stavět také krátký tunel Homole na trase z Ostrova k Vysokému Mýtu, jenž bude u Stradouně podcházet státovku I/17 z Chrudimi do Vysokého Mýta. U všech třech akcí už běží výběrové řízení na zhotovitele.

