Křivolík chystá návrat do pravěku

Česká Třebová - Festival živého pravěku v Křivolíku nabídne výjevy z minulosti i Rituál Slunce.

Festival živého pravěku v osadě Křivolík.Foto: spolek Bacrie

Unikátní muzeum pod širým nebem, které mapuje 37 tisíc let bouřlivého vývoje, to je pravěká osada Křivolík v lesích u České Třebové. A nefalšovaný návrat do pravěku se tu uskuteční už tuto sobotu, a to s podtitulem „Dětství v pravěku“.

Ti nejmenší se mohou těšit na dětský koutek, dílničky a živá zvířata, ti větší navíc poznají, jak tehdejší kmeny mistrně ovládaly například staré umění zpracování kamene štípáním a broušením.

„Oslavy letního slunovratu každoročně nalákají množství návštěvníků a každý ročník nese své specifické téma. Letos se bude točit kolem rodiny a dětí,“ poznamenal náčelník spolku Bacrie David Maršálek.

Právě Bacrie tradiční Festival živého pravěku pořádá. Kromě pestrého programu pro děti tu proběhnou komentované prohlídky unikátní osady, hrané výjevy z minulosti či Rituál Slunce. Festival začíná v 13 hodin a potrvá až do 18 hodin a nabídne možnost strávit den bez všudypřítomné techniky.