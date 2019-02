Česká Třebová – Krematorium v České Třebové, které je jedním ze dvou zařízení tohoto typu v Pardubickém kraji, převezme město. Nepodložené spekulace, že s končícím nájemcem končí i provoz českotřebovského krematoria radnice vyvrací.

Informaci zveřejnila současná soukromá provozovatelka Alice Hurtová. „Na základě rozhodnutí městské rady bude provoz krematoria a pohřební služby, které má naše společnost v pronájmu už 28 let, bude k 31. březnu ukončen.“

Vedení města vyjádření koriguje. O zachování provozu krematoria, který bude mít od dubna na starosti městská společnost Eko Bi, rozhodli zastupitelé loni v červnu. O podmínkách, za jakých bude krematorium dál sloužit, jednali zastupitelé před koncem loňského roku.

Spalů bude čtvrtina

Nový provozní model redukuje počet dnů, kdy budou prováděny spaly na pouhé dva dny v týdnu. „Cílem je, aby se v krematoriu provádělo mezi 800 a 1000 spalů ročně, tedy zhruba čtvrtina současného počtu,“ uvádí se v tiskové zprávě města. Doposud se v krematoriu každoročně provádělo tři a půl až čtyři tisíce spalů. Městská společnost Eko Bi bude nově zajišťovat rovněž pohřební služby.

„Stávajícímu provozovateli, kterému končí užívací smlouva, bylo nabídnuto pokračování provozování do konce letošního roku, což však odmítl,“ dodává starostka Magdaléna Peterková.

Změna provozovatele krematoria, přestože kroky směřující k převzetí prostor i technologických zařízení podle města už probíhají, se neobejde bez omezení. Radnice ujišťuje, že omezení potrvají jen nezbytně dlouhou dobu.

„Vzhledem k tomu, že není ještě zcela zřejmé, v jakém stavu bude krematorium předáno a také proto, že nutné přípravy na straně městské společnosti si vyžádají určitý čas, nastane krajně nechtěná situace, kdy budou místní pozůstalí nuceni na dobu přechodnou sjednávat pohřbení u pohřebních služeb v okolí, které zajistí i případnou kremaci v jiném krematoriu,“ vysvětluje vedení města.

Město chce na prvním místě obnovit provoz obřadní síně a všech činností pohřební služby. Krematorium bude následovat. Investice na letošní rok nová radniční koalice teprve připravuje. Jakou investici si vyžádá případná rekonstrukce krematoria radnice zatím neví. „Rozpočet schvalujeme příští týden. Co se týče krematoria, chceme mít jasno zhruba během února, začátku března,“ nastínila starostka Magdalena Peterková.

Na veřejné debatě o budoucnosti krematoria, která proběhla loni v lednu, vyčíslil vedoucí odboru majetku města Jiří Smrčka, kolik by zachování provozu stálo. „Čtvrtá generální oprava už na zařízení nepůjde provést. Minimální náklad přímo do obnovy pece je pět milionů plus jsou další náklady, takže hovoříme o potřebě sedmi milionů do technologií. Je tu i nabídka na zakoupení nové pece za zhruba deset milionů korun se splátkami po dvou milionech.“

Diskuzi o budoucnosti krematoria otevřely před dvěma roky stížnosti lidí z domků v okolí na hustý černý dým, který se valil z komína. Soukromá provozovatelka se bránila tím, že šlo o žeh zemřelého nadměrné hmotnosti. Krematorium v České Třebové je v provozu od 70. let minulého století, kdy byla dokončena jeho stavba včetně smuteční síně.

Krematoria v ČR

Praha Strašnice, Praha Motol, Kladno, Tábor, České Budějovice, Most, Hrušovany, Karlovy Vary, Jihlava, Jaroměř, Česká Třebová, Brno, Olomouc, Hustopeče, Ostrava, Zlín, Pardubice, Mělník, Semily, Nymburk, Ústí nad Labem, Liberec, Šumperk, Blatná, Klatovy, Plzeň, Jindřichův Hradec