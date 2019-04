Od dosavadní soukromé provozovatelky, která měla zařízení v pronájmu osmadvacet let, převzala krematorium na konci března do správy městská společnost Eko Bi.

OPRAVÍ OBŘADNÍ SÍŇ

„Do krematoria nastupují řemeslníci, aby dali do pořádku obřadní síň a kancelář pro sjednávání pohřbů a kremací. Budeme dělat všechno pro to, aby obřadní síň byla otevřena nejpozději 1. května,“ upřesnil místostarosta Josef Kopecký. Od května by se měl provoz síně vrátit do starých kolejí.

Současně radnice řeší, co bude s kremační linkou. Na stole jsou dvě varianty. „Čekáme na vyjádření odborné firmy, která má na starosti servis kremační pece. Buďto investujeme do opravy stávající kremační linky s tím, že její životnost bude omezená na dva tři roky. Nebo nám řeknou, že se dílčí oprava nevyplatí, a tím pádem bychom během odstávky pořídili novou kremační linku,“ nastínil Kopecký. Rozpočet s případnou investicí do nové kremační linky předběžně počítá.

Pozůstalých, kteří budou chtít po 1. květnu využít služeb krematoria, se oprava ani výměna kremační linky nijak dotkne. Spaly se budou provádět v pardubickém krematoriu.

„S ředitelkou krematoria jsme domluveni, že nám po dobu odstávky vyjdou vstříc,“ uvedl místostarosta.

Převoz těl do Pardubic zajistí město. „Pozůstalí nebudou mít s vyřízením pohřbu žádnou starost. Jen přijdou k nám do kanceláře a sjednají pohřeb. Zřídili jsme i horkou linku, kam mohou lidé volat,“ dodal Kopecký.

RYCHLEJŠÍ KREMACE

Průběh kremace by měl být dokonce rychlejší než dřív. „V České Třebové čekali pozůstalí na vydání urny týden i déle, takhle to bude otázka několika dnů,“ řekl Kopecký.

Po dokončení úprav by měla být obřadní síň přívětivější, bude v ní navíc fungovat klimatizace. Jinak ale interiér zůstane, jak je. Katafalk ani sedací nábytek město měnit nechce. Jedná se o inventář ze 70. let, kdy bylo krematorium postaveno.

Radnice v souvislosti s přípravou nového územního plánu zvažuje zapsání krematoria mezi architektonicky významné budovy. „Stavba má nespornou architektonickou kvalitu, v České Třebové je v podstatě unikátní. Pokud chceme zachovat ráz budovy, není možné do charakteru objektu zasahovat,“ řekl Kopecký.

Kromě investice do kremační linky, která představuje až 11,5 milionu korun, nebo modernizace chladicích boxů plánuje město vybudovat i smuteční park.