Otevřeno denně

V. Mýto - Minizoo Harta na výjezdu z Mýta na Litomyšl má o prázdninách otevřeno denně. Jak majitelé informovali na Facebooku, na Harteckou stezku se může od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.

Sbírka roste

Č. Třebová - Od ničivého požáru panelového domu na sídlišti Lhotka v České Třebové uplynul více než měsíc. Město vyhlásilo sbírku, kde bylo 2. července přes 233 tisíc korun. Pomoci může každý, peníze se posílají na účet číslo 115-9931320257/0100, a to do 31. srpna.