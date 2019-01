Orlickoústecko - Zakončení dalšího semestru Virtuální akademie třetího věku, den otevřených dveří i výstava o žábách. O tom všem čtěte v našich krátkých zprávách z okresu.

Ropucha obecná (Bufo bufo) | Foto: Archiv Muzea přírody Český ráj Prachov

Zakončili semestr



Jablonné n. O. - Šestnáct studentů jablonské Virtuální akademie třetího věku v úterý zakončilo podzimní semestr. Tématem byla česká barokní architektura, k letnímu semestru s tématem české dějiny a jejich souvislosti, jak zaznělo, nastoupí sedm nováčků.



Žabí výstava



Letohrad - V letohradském městském muzeu se ve čtvrtek otevře přírodovědná výstava Pozor, žáby! Prozradí různé zajímavosti o těchto obojživelnících. Výstava bude v muzeu k vidění do 16. března, zítra od osmi do jedenácti a od půl dvanácté do šestnácti hodin.



Otevřou dveře



Česká Třebová - Leden bývá ve znamení dnů otevřených dveří jednotlivých škol. Ve čtvrtek své dveře zájemcům otevře gymnázium v České Třebové. Kdo dorazí, bude si moci prohlédnout nejen interiér školy, ale i práci v odborných učebnách. Otevřeno bude od 14.30 do 17.00 hodin.