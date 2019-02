Letohrad – Ve firmě Dietfurt se v sobotu uskuteční den otevřených dveří. Firma byla založena roku 1996 ve Dvoře Králové nad Labem. Hlavním zpracovávaným materiálem je bavlna a len. Ve firmě pracuje přes 200 zaměstnanců na nejmodernějších strojích řízených pomocí počítačů. Prohlédnout si její prostory budou moci zájemci v době od 9 do 13 hodin.

Žamberk – Pro zájemce bude na úterý 14. června připraven od 10 hodin před Divišovým divadlem zábavně vzdělávací stánek společnosti EKO-KOM o správném třídění odpadů, jejich zpracování a recyklaci. Nezisková společnost vytvořila a provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití odpadů. „Přijďte se podívat, dozvíte se něco zajímavého, můžete něco vyhrát nebo se jen ujistit, že třídění odpadů je hračka," zvou organizátoři. Akce se koná v rámci 9. ročníku Běhu naděje.

Dlouhoňovičtí hasiči slaví výročí

Dlouhoňovice – Sbor dobrovolných hasičů Dlouhoňovice bude v sobotu slavit 110 let od svého vzniku. Na oslavy pozval hasičské sbory z okolí. Program začne ve 13 hodin slavnostním pochodem, ve 13.20 bude nástup. Až do večerních hodin bude hrát na hřišti hudba, nejdříve dechovka ZUŠ Králíky, pak kapely Schovanky a The Apples. K vidění budou i ukázky hasičské techniky a zásahy, připraveny budou soutěže i aktivity pro děti.