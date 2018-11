KRÁTCE: V Žamberku sbírají na chráněné dílny

Orlickoústecko/Pardubický kraj - V Žamberku podpoří chráněnou dílnu, kraj rozšíří svou soutěž poukazující na zajímavé cykloturistické cíle, spolehnout se můžete i na dlouhodobé projekty Deníku.

V Žamberku sbírají na chráněné dílny

Žamberk /Krátce/ - Klub důchodců v Žamberku pořádá sbírku nepotřebných věcí pro chráněné dílny v Bartošovicích, např. zbytky vln, přízí, látek, knoflíky, jehlice, povlečení a podobně. Jak informovali, sbírka se koná v pondělí od 13 do 15.30 hodin v žamberském penzionu. (jan)

Rozšíří soutěž i k sousedům

Pardubický kraj /Krátce/ - Turistická soutěž Cyklopecky nabídne novinku. Jak informoval kraj, od příštího roku bude rozšířena i na zajímavá místa ze sousedního Královéhradeckého kraje. „Věřím, že to turisté uvítají,“ řekl radní René Živný. (jan)

Oblíbené projekty Deníku běží dál, zapojte se i vy

Orlickoústecko /Krátce/ - Na stránkách Orlického deníku můžete pravidelně vidět speciální strany věnované projektům Deníku. Každý pátek vychází seriál Jak jsme žili za dob Československa, který už zítra přinese historické fotografie z Šedivce. Vždy ve středu pak v Deníku vychází stránka Naši prvňáci, do které se tradičně zapojují desítky škol v okrese. Příští středu 7. listopadu bude stránka patřit školákům ze ZŠ Jamné nad Orlicí. V Týdeníku Podorlicka pak vychází seriál Naši hasiči, kam můžete stále posílat své aktuality ze činnosti dobrovolných hasičů napříč Orlickoústeckem. Do všech projektů Deníku se můžete přihlásit i vy, a to na iva.janouskova@denik.cz. (zr)

Do kina vtrhne děsivá Sestra

1. 11. od 19.30 hodin

Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé tajemství. Novinku letošního roku hraje dnes kino v Ústí nad Orlicí.

Kdo má radši pohádky, může zajít do Jablonného na film Když draka bolí hlava.



Představí novou knihu

3. 11. v 15.00 hodin

Nekrosarium. Tak se jmenuje nová kniha Petra Bočka a Miroslava Zubíka, kterou oba autoři v sobotu odpoledne představí na lanškrounském zámku. Kniha nabízí více jak 70 hororových povídek v jednom svazku, přes 300 stran hrůzy, napětí a černého humoru.