Králova zahrada s bledulemi přitahuje davy

Semanín /FOTO/ - Stovky lidí v těchto dnech míří do přírodní rezervace Králova zahrada u Semanína, kde právě teď kvetou v lese doslova koberce bílých bledulí.

Jenže řidiči řeší problém, kde zaparkovat auto. Parkoviště v části Zádolka není, a tak desítky vozů stojí denně podél silnice. To se ovšem nelíbí místním lidem.

„Zas…. bledule, už aby skončily. Pořád tady stojí auta, dcera ani málem neodjela. Už aby zase přijela policie to sem vyřešit,“ nadává starší muž u jednoho z domů u silnice. Někdo ale má pro návštěvníky lesa pochopení. „Těch pár dní to vydržíme. Vždyť ty bledulky jsou krásný, ať se přijedou podívat, co tady máme,“ podotýká důchodkyně, která se vybavuje s turisty. Zatímco vloni byl u Zádolky problém s průjezdem autobusů a kamionů kvůli trase objížďky, letos tady policie zatím nebyla. „Mluvila jsem s kolegy ze Svitav, kterým ta oblast patří, a letos žádné oznámení neřešili. Místní jen vyhrožují,“ říká Lenka Vilímková, mluvčí policie v Ústí nad Orlicí. Řidiči by ale měli být při parkování ohleduplní a nechat na silnici dostatek prostoru.

Kromě bledulí přitahují lidi v Pardubickém kraji i sněženky, které hojně kvetou v údolí ve Vysokém lese u Poličky.