Králíky se rozhodují, zda budou mít městskou policii. Jaký názor na to mají obyvatelé města má zjistit anketa vyhlášená na webových stránkách města.

Názory budou sbírat do začátku října

Králičtí v létě vyplňovali jinou anketu, a to zda by ve městě uvítali stavbu prodejny Lidl. Po kritice, že se dala vyplnit mnohokrát a její výsledek je tedy pro rozhodování bezcenný, nyní už musí respondenti pro vstup do ankety v aplikaci Mobilní rozhlas vyplnit své telefonní číslo. Dotazník je určen starším patnácti let a uzávěrku má 2. října.