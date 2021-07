První etapa rekonstrukce poutního domu u kláštera v Králíkách měla skončit už v květnu 2020. Pandemie ale plány posunula. Ubytování chtěla církev spustit o Vánocích, to ale nebylo možné. V současné době už vítá turisty.

Poutní dům dostal novou střechu a obnovena byla i kaple. Na místě návštěvníci najdou také dvě restaurace a přednáškové šály. Rekonstrukce stála okolo 50 milionů korun. Ubytovací kapacita je 67 lůžek. Královéhradecké biskupství opravy zaplatilo ze státních náhrad za nevydaný majetek.

„Poutní dům je pro všechny, kdo přicházejí se slušným a dobrým úmyslem,“ řekl biskupský delegát Karel Moravec. Vítáni jsou turisté, poutníci, ale také svatebčané. Prostory ubytování a restaurace letos hostily už několik svateb. „Hosté tam spí, mají hostiny a v kostele svatbu,“ dodal Moravec.

Do budoucna se počítá také s opravami kláštera, ty jdou ale pomalu, schází peníze. „Například Pardubický kraj omezil letos kvůli dopadům pandemie dotace,“ uvedl Moravec. Složitější je to také s finanční spoluúčastí církve. „Koronavirus nedovolil účast lidem na bohoslužbách a turistům, poutníkům cestovat. Nebyly ani tyhle příjmy. Stavební povolení máme prodloužené do konce příštího roku. Potřebujeme ještě dva či tři miliony korun,“ dodal.

Podle Moravce se turistický ruch v červenci sice obnovuje, poutnímu místu ale stále schází zahraniční turisté, především ti z Polska. „V minulosti byla odhadem čtvrtina lidí z ciziny. Teď jsou to jednotlivci,“ zhodnotil.