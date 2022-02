Žamberecká krajkářka vyrobila šperky pro manželku prezidenta Ivanu Zemanovou, herečku Naďu Konvalinkovou nebo třeba operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Lásku ke krajce ale rodačka ze Žamberka Jiřina Rejentová získala už v deseti letech na základní škole. „Tam jsem se naučila paličkovat a vydržela až do konce základní školy,“ vysvětluje. Od té doby se paličkování věnuje.

V minulém roce se zúčastnila soutěže Živnostník roku a brala zde hned první místo. „Za získání titulu Živnostník roku Pardubického kraje jsem velmi vděčná a vážím si ho,“ uvedla Rejentová s tím, že dodnes netuší, kdo ji vlastně do soutěže přihlásil.

Psali jsme již:

OBRAZEM: Její šperky nosí po celém světě. V šatníku je má i první dáma Ivana

Krajské ocenění ale znamená postup do celostátního kola. Jiřina Rejentová se tak musela připravit a v Praze znovu obhájit svou práci před porotou. „V ten den také následovalo focení a rozhovor s moderátorem pro Českou televizi. A za měsíc znovu do Prahy, kde už se konalo slavnostní vyhlašování vítězů a galavečer na Žofíně, vše za účasti kamer,“ vzpomíná nervózně.

Vše o Žamberku najdete zde

V Praze sice krajkářka vítězství neobhájila, ale zkušeností prý získala celou řadu. „ Neřekla bych, že v soutěži byla nějaká konkurence. Soutěžící byli napříč různými obory a každý byl v tom svém skvělý a jedinečný,“ dodala. Nejen výzva a vystoupení z komfortní zóny, ale také zviditelnění řemesla ručně paličkované krajky, to je to, co soutěž Jiřině přinesla.

Svou práci navíc v minulosti vyvezla také do zahraničí. Žambereckou krajku tak viděli ve Vídni i na světové výstavě Expo v Číně.