Na trať číslo 024 se vrátily vlaky, po dobu rekonstrukce letohradské stanice provoz zajišťovala náhradní autobusová doprava.

Spoje jezdí zatím v redukovaném režimu kvůli koronaviru. Pardubický kraj vyslyšel přání lidí, kteří na trase dojíždějí vlakem do zaměstnání, a do jízdního řádu platného od 22. do 30. dubna nechal přidat ranní spoj 7144. S ním původně grafikon nepočítal. Z technických důvodů bude přeprava zajištěna autobusem. Z Králík bude odjíždět ve 4.31 hodin, přes Letohrad dojede do Ústí v 5.43. Zpět do Králík bude z Ústí odjíždět v 6.50.