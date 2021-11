V roce 2022 počítá Pardubický kraj s dokončením prozatím největší investice - budovy urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Stavbu za půl miliardy korun však má vzápětí trumfnout nová budova stejného charakteru – pardubický urgent. „Jednoznačný prim hraje stavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnici, dokončení centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici a nová budova Nemocnice následné péče v Moravské Třebové,“ řekla ke krajským výdajům na příští rok náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Právě pardubický urgent se má stát největší investicí v historii Pardubického kraje. „Je to projekt pro celý náš kraj, tedy pro více než půl milionu obyvatel. Dojde jednoznačně ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče ošetřením na jednom centrálním místě bez nutnosti putovat poměrně rozlehlým nemocničním areálem. Vidím v projektu velký posun jak pro pacienty, tak pro personál, který si to obzvláště v této době zaslouží,“ uvedla před časem Michaela Matoušková.

Na krajskou dotaci by si v následujícím roce mohli sáhnout také lékaři. „Pokračujeme v podpoře lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, kde máme na jednoho žadatele připravenou částku 80 tisíc korun a ve znevýhodněných regionech až 100 tisíc korun,“ doplnila Matoušková. Pět milionů korun půjde také do následné, rehabilitační a léčebné péče a nově kraj zavádí také dotace na pořízení defibrilátorů pro města a obce.

Na opravu a výstavbu silnic kraj peníze shání

Peníze naopak schází v oblasti dopravy. „V polovině roku jsme měli v běhu projekty za 700 milionů korun. Co nás trápí, to jsou prostředky na budování přivaděčů na D35,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš, podle kterého je nyní odhad jedné miliardy nad rámec uzavřeného memoranda. Pomoci by tak podle něj mohl stát. „Budeme jednat se státem o financích na opravu silnic poškozených při budování dálnice D35,“ řekl Kortyš. Na opravu silnic by kraj měl obdržet finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Investice za šest miliard

Krajský rozpočet navíc počítá také s investicemi. „V tuto chvíli máme zpracován investiční či projektový záměr u staveb v celkové hodnotě 6,7 miliardy korun. Většinou se u těchto staveb jedná o záměry, které chceme uplatnit v jednotlivých výzvách evropských fondů. K tomu máme dnes ve fázi realizace 25 staveb za 3,9 miliardy korun,“ řekl náměstek Roman Línek, do jehož gesce spadá kromě investic také kultura. Z tohoto balíku peněz si na 3,2 milionu korun sáhne například Regionální muzeum v Chrudimi, které počítá s rekonstrukcí fasády.