Pardubické hejtmanství se zavázalo pomoci obci se sanací zříceniny Lanšperk. Součástí prací bude také zlepšení zázemí pro turisty, kteří zříceninu hradu navštěvují. Jedná se například o dřevěnou turistickou útulnu s přípojkou na elektřinu či vodu a další zázemí pro odpočinek pěších a cykloturistů. Celkové náklady se pohybují kolem 4,5 milionu korun.

„Zřícenina hradu Lanšperk patří k dominantám okolí Ústí nad Orlicí. Od roku 1922 je ve vlastnictví obce a od roku 1958 se jedná o nemovitou kulturní památku. Opakovaně s vedením obce řešíme možnost naší dílčí finanční podpory pro záchranu a potenciální rozvoj místa. Nyní je připraven dlouhodobější záchranný plán, který pomůže prostor hradu zabezpečit a zamezit tak další degradaci jednotlivých prostor. Součástí prací je také zlepšení zázemí pro turisty, kteří zříceninu hradu navštěvují. Jedná se například o dřevěnou turistickou útulnu s přípojkou na elektřinu či vodu a další zázemí pro odpočinek pěších a cykloturistů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Obec v tuto chvíli předpokládá, že část prací by mohla řešit vlastními silami. Celkové předpokládané náklady se nyní pohybují na úrovni 4,5 milionu korun s tím, že by se mělo jednat o rozložení projektu do dvou či tří let. Podobným způsobem pomáháme Městečku Trnávka se záchranou hradu Cimburk. V letošním roce jsme připraveni pomoci částkou přibližně jednoho milionu korun,“ řekl hejtman.

Obec je vlastníkem zříceniny od roku 1922.

