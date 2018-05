Kraj ocenil osobnosti: Veteránku, youtubera i zachránce životů

Pardubice - Kraj vybíral z padesáti nominovaných, udělil ceny za záchranu, za zásluhy i jednu medaili hejtmana.

Pardubický kraj již popáté poděkoval osobnostem, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly nějaký výjimečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích předali zástupci kraje Ceny Michala Rabase za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj i jednu medaili hejtmana.

Celkem letos veřejnost nominovala padesát lidí, z nichž kraj mohl vybírat. „Letošní rok slaví naše ocenění půlkulaté jubileum, ale mnohem důležitější oslava čeká naší republiku, která slaví 100 let od svého založení. Proto považuji za velmi symbolické, že mezi oceněnými je i paní Božena Ivanová, která je jedním z posledních účastníků druhé světové války v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V 16 letech k odvodu

Božena Koutná Ivanová se narodila v květnu 1927 v Praze, ale mládí prožila v tehdejším Sovětském svazu, kam její rodiče odešli v době hospodářské krize. Když jí bylo dvanáct, vypukla v Evropě druhá světová válka, o dva roky později dorazila i do Sovětského svazu. Po masakru na bazaru v Luhansku, kde Božena jen náhodou unikla smrti, čekala její rodinu evakuace a měsíční jízda dobytčákem do Omska a pak do tehdejší Alma-Aty. Při přesunu zažila dívka bombardování vlaku s dětmi z Leningradu. „Museli jsme pomáhat. Dostali jsme rukavice a vynášeli jsme mrtvolky, které odváželi do hromadných hrobů. Sedm set lidí. Pět set dětí a dvě stě dospělých… taková hrůza,“ vzpomíná.

Z Alma-Aty se tatínek Boženy Koutné Ivanové přesunul do Buzuluku, kde se formoval 1. československý armádní sbor. Jeho dcera s maminkou ho po pár měsících následovaly. V polovině prosince 1943 šla i Božena k odvodu. Bylo jí šestnáct let. „Kolikrát jsme brečeli bolestí, zimou. Ale řekli jsme si, že to dokážeme,“ vzpomíná na krutý výcvik.

Z Boženy se stala spojařka a následně prodělala náročný parašutistický výcvik. Plánované zapojení do Slovenského národního povstání jí překazilo převelení do Sagary u rumunských hranic, kde byli zapotřebí spojaři. Následoval přesun do Přemyšlu, kde sloužila u slovenských letců. Končící válku pak prožila ve výcvikovém praporu, se kterým putovala na západ. Kapitulace Německa ji zastihla v Kroměříži. I přes svůj vysoký věk je Božena Koutná Ivanová aktivní. Ocenění získala také za celoživotní přínos české armádě a snahu o její popularizaci.

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

Nynější prorektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. je již 21 let spjat s vedením Univerzity Pardubice, v jejímž čele stál celých 14 let jako rektor. V době jeho nástupu do funkce rektora v roce 2000 měla vysoká škola přibližně 4000 studentů, dnes je jejich počet takřka trojnásobný. Počet fakult se rovněž více než zdvojnásobil. Za jeho působení putovaly do školy významné investice, vyrostl zde například moderní univerzitní kampus. Profesor Ludwig je také respektovaným odborníkem v oblasti organické chemie.

Doc. Ing. Vlastislav Novák, CSc. byl uznávanou autoritou v oblasti sbormistrovství. Byl známým dirigentem, zakladatelem souborů sborového zpěvu, učitelem na pardubické konzervatoři i univerzitě a organizátorem mnoha významných kulturních akcí. Díky jeho zápalu vznikly například festivaly IFAS nebo Mezinárodní hudební festival a soutěž pěveckých sborů Bohuslava Martinů. Vlastislav Novák zemřel krátce před vyhlášením osobností Pardubického kraje ve věku 86 let.

Karel Telecký a Vojtěch Sedláček již jedenáctým rokem pořádají benefiční festival Hudba pomáhá, který je zaměřený na podporu handicapovaných dětí z Pardubického kraje. Za dobu svého trvání festival získal zhruba 2,3 milionu korun určených na konkrétní pomoc pro místní děti s různými formami postižení, koncerty navštívilo deset tisíc lidí a vystoupilo na nich 62 hudebních skupin.

Cena Michala Rabase za záchranu

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s. pravidelně navštěvuje přes sedm desítek zdravotnických zařízení, kam přinášejí svými „klauniádami“ rozveselení nemocným dětem a lépe jim tak pomáhají zvládat stres z pobytu v nemocnici nebo před závažnějším ošetřením.

Ondřej Slabý poskytl pomoc své spolužačce, u které se při jízdě vlakem rozvinula silná alergická reakce. Student zdravotnické školy správně rozpoznal, o jaký problém se jedná, a účinnou a rychlou první pomocí zachránil spolužačce život.

Michal Zölfl, Ladislav Částek a Miroslav Albert v kritické chvíli, kdy jejich známého postihl těžký srdeční kolaps, duchaplně zareagovali a začali muže resuscitovat. Jen díky jejich zásahu se podařilo jeho životní funkce obnovit.

Medaile hejtmana

Medaili hejtmana získal youtuber Karel Kovář, známý jako Kovy. Ten už v 15 letech spustil na YouTube kanál Gameballcz, který sleduje 375 tisíc odběratelů, jeho druhý kanál s názvem Kovy odebírá 715 tisíc uživatelů. Tento youtuber se snaží poskytovat lidem odreagování a motivovat diváky videí k zájmu o veřejné dění.

Cena médií

Cenu médií získala učitelka Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje výuce fyziky na základní a střední škole a přípravě učitelů. Kvalifikovala se také do speciálního kurzu v USA. Fyziku se snaží prezentovat tak, aby ukázala její zajímavé stránky a studenty pro tento předmět nadchla.