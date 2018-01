Kraj letos přispěje na opravy kostelů i Larischovy vily

Pardubický kraj - Pardubický kraj se bude v letošním roce podílet na záchraně Larischovy vily v Pardubicích, ale i dalších památek v regionu.

Larischova vila v PardubicíchFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Obnovu novorenesanční Larischovy vily, jejímž vlastníkem je Československá obec legionářská, finančně podporuje kromě kraje i Ministerstvo kultury a město Pardubice. Stav objektu, v němž sídlil policejní oddíl odpovědný za popravy vlastenců v době heydrichiády, je tragický.



Legionáři přitom nemají šanci dosáhnout na evropské dotace. Jde totiž „jen“ o městskou, nikoli národní kulturní památku. „Pro rok 2018 uvolníme 500 tisíc korun na opravu střechy a stropů věže. Tato oprava skutečně spěchá a je důležitá pro zachování památky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. V minulosti už kraj přispěl například na ošetření trámů napadených dřevomorkou. „Larischova vila nabízí zajímavé možnosti pro využití, a to jak pro muzeum heydrichiády, tak pro osvětové akce nejen z tohoto období,“ dodal hejtman.



Krajské dotace by měly letos pomoci například také při obnově fary v Lanškrouně, kostelů v Lažanech u Skutče, v Turkovicích u Přelouče a nově také při rekonstrukci pláště kostela Zvěstování Panny Marie v Pardubicích.



Krajský příspěvek určený na zaplacení projektové dokumentace pro obnovu historické části vodního mlýna má již na svém účtu obec Horní Újezd nedaleko Litomyšle. V mlýně čp. 10 se nejen uchovalo původní technologické vybavení, ale s touto stavbou se pojí i jména několika významných osobností, jako například Lukáš Pakosta, který byl jedním z popravených vůdců selského povstání z roku 1680, nebo český malíř Václav Boštík.



„Mlýn patří soukromým vlastníkům, ale garantem obnovy historické části je obec. Po rekonstrukci bude podle smlouvy část mlýna přístupná veřejnosti,“ uvedl starosta obce Horní Újezd Radek Boštík. Letos obec nechá zpracovat projektovou dokumentaci a pokud bude vypsán vhodný dotační titul, příští rok požádá Ministerstvo zemědělství o dotaci na rekonstrukci. Za tři roky by si tak obnovenou část mlýna mohli prohlédnout první návštěvníci.



Finanční pomoc dostane i projekt Kulturák Archa v obci Lubná u Poličky. Dotace bude využita na dokončení instalace objektu Sběratelova archa umělce Jiřího Příhody. Jde o monumentální architektonicko-umělecké dílo, které bylo poprvé prezentováno v prostorách zámku Troja v Praze. Jde vlastně o jakýsi pavilon. Autor ho do Lubné zapůjčil. Na jaře by se v arše měla konat první výstava.