Děti z dětského domova v Horní Čermné se přestěhují do Letohradu. Ilustrační foto

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Pardubický kraj jako zřizovatel dětských domovů v našem kraji přistupuje k další důležité etapě transformace péče o ohrožené děti. Kraj postupně odkoupí dva rodinné domy pro potřeby dětských domovů. Projekt má za cíl umožnit dětem z ústavních zařízení v Holicích a Dolní Čermné přestěhování do běžného prostředí. Tyto nové formy bydlení lépe naplní jejich potřeby a zajistí dětem individuální přístup.

Transformací péče o ohrožené děti a rodiny se Pardubický kraj zabývá od roku 2014. „Postupně opouštíme ústavní formu péče, a tak už zhruba polovina dětí se přestěhovala do běžných bytů či rodinných domků. Zároveň jsme zcela opustili dvě ústavní budovy – v Poličce a v Horní Čermné.. Nyní využíváme dvě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí na získání evropských prostředků, aby tento proces mohl pokračovat. Pokud se nám podaří získat vhodné nemovitosti, budeme moct do jara 2026 zcela opustit ústavní formu péče v dětských domovech,“ řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, který za tímto úsilím už 10 let stojí.

„Je pro nás důležité, aby děti mohly vyrůstat v prostředí, které se co nejvíce přibližuje běžnému rodinnému životu. Tímto krokem jim umožníme lepší podmínky pro jejich osobní rozvoj a posléze i začlenění do společnosti. Tento krok je v souladu se strategií Pardubického kraje na zlepšení péče o ohrožené děti a rodiny,“ uvedl radní pro školství Josef Kozel.

Pro Dětský domov Holice bude zakoupen rodinný dům v Horním Jelení. Tento dům má pět ložnic a je ideální pro šest dětí a personál.

Dětskému domovu v Dolní Čermné bude pořízen dům v Letohradě, který bude také pro 6 dětí a personál.

„Náklady na tento projekt budou z většiny hrazeny z rozpočtu EU. Pardubický kraj zaplatí kupní cenu domů, posudky, projektovou dokumentaci a stavební úpravy. Způsobilé náklady budou proplaceny v letech 2025 a 2026. Důstojné bydlení na úrovni zajistí dětem prostředí, které podporuje jejich zdravý vývoj a integraci do společnosti. Celková investice je takřka 20 milionů korun,“ doplnil Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

„Těší mě, že díky dotacím z EU ve výši zhruba 18 milionů korun jsme zase o krok v před na této významné cestě, umožnit dětem žít v běžném prostředí,“ uvedl radní pro evropské fondy, Ladislav Valtr.

