Kraj je v návštěvnosti poslední, pomoci mají projekty

Pardubický kraj - Jak zaujmout turisty Orlickými horami a Podorlickem? To je otázka, která se nabízí při pohledu na nedávno zveřejněná data cestovního ruchu v republice.

Hrad Litice.Foto: archiv

Pardubický kraj zaujímá ve statistice Českého statistického úřadu poslední místo, přestože sem přijelo o 10,3 procenta návštěvníků více než loni touto dobou. Přenocovalo tu téměř 92 500 turistů, z toho zhruba 12 200 cizinců.

Miliony do propagace

Podle krajského radního pro cestovní ruch Reného Živného jsou navštěvovány památky, což je cílem kraje, a ubytování je dáno kapacitními možnosti regionu.

Je ovšem otázkou, zda je nutné hnát se za velkým nárůstem návštěvnosti za každou cenu, když ke zvyšování dochází. „Radikální růst není nic pozitivního, boom časem opadne, je lepší zaujmout trpělivý postoj a najít si na trhu své místo, což někdy trvá déle. Ale region si své návštěvníky postupně nachází, lidé chtějí objevovat nová místa,“ myslí si Eva Vaníčková, ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Destinační společnost, která se stará o propagaci Orlických hor (tedy částečně i Královéhradeckého kraje, díky Krkonoším a dalším místům více navštěvovaného), investovala od svého založení v roce 2009 do propagace této turistické oblasti kolem 24 milionu korun.

„Naším cílem je zaujmout návštěvníky jinak,“ říká Eva Vaníčková. „Zahájili jsme kampaně zvané Už jste k nám našli cestu? a Zámky na Orlici Česká Loira Místa s příběhem… V konkurenci horských destinací jako Krkonoše či Dolní Morava se snažíme najít na trhu své výjimečné místo a chceme cílit jinak. Jsme místem, které není plné senzací, ale naopak které dává prostor se zastavit, vnímat a prožívat klid a rozmanitost, které naše hory a podhůří nabízí, jsou velkým potenciálem. V tomto duchu je letos komunikována i propagační kampaň a touto cestou se chceme odlišit od sousedních destinací,“ dodává.

Klíčová kampaň

Právě kampaň propagující zámky na Orlici je letos klíčová. Měla by i díky spolupráci s národní Agenturou CzechTourism inspirovat k návštěvě regionu a naplánování dalších výletů, ideálně celé dovolené. Orlické hory a Podorlicko letos chtějí do propagace regionu investovat téměř 1,5 milionu korun, což je třikrát více, než v posledních dvou až třech letech. Stále to však není tolik jako v letech, kdy byly na propagaci čerpány dotace Evropské unie. Většinu nákladů nese na bedrech samospráva, členské obce a města. (aj)