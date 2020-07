Pardubický kraj bude usilovat o pořadatelství XI. letní olympiády mládeže v roce 2023. Kraj už tuto sportovní akci hostil v roce 2003, tehdy šlo o vůbec první ročník.

Z olympiády v roce 2019. | Foto: Pardubický kraj

„Pokud by se nám pořadatelství podařilo získat, bylo by to symbolických 20 let od konání první dětské olympiády v České republice vůbec, navíc opět v Pardubickém kraji,“ řekl krajský radní René Živný. Dodal, že v regionu funguje v poslední době výborná spolupráce se sportovními svazy i kluby. „Chceme toho využít a zapojit jejich zástupce do organizačního štábu olympiády,“ uvedl Živný. Zúročit chce také zkušenosti ze zimní olympiády, která se v kraji konala v roce 2018.