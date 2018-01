Kouzelný dědeček poprvé v Evropě, na sněhu a v kulichu

Letohrad - Námořní svéráz Martin Doleček z Letohradu, jehož snem je na své lodi Alya II obeplout svět, tráví zimu v Čechách.

Po Praze se setkání s oběma dobrodruhy chystá i v Letohradu. Uskuteční se ve čtvrtek 1. března v 19 hodin ve zdejším kulturním domě.

Letadlem z Austrálie na svátky domů ale nepřiletěl sám, poprvé do Letohradu, České republiky a vlastně i Evropy s ním přiletěl i osmdesátiletý John Pye, kterému se neřekne jinak než kouzelný dědeček.

Vyzkoušel i lyže

Byl to právě on, kdo Martinovi v Austrálii pomohl zachránit ztroskotanou loď a stal se mu rádcem, pomocníkem a velkou oporou.

Společně s Martinem nyní poznává nejen krásy Letohradu, ale i celé České republiky. Podle Martina Dolečka je John z Česka nadšený. „Denně poznává plno nového o naší zemi, zjišťuje, co vše se zde nachází, vyrábí a také poznává na vlastní kůži zimu,“ konstatuje mořeplavec s úsměvem.

Právě zima se sněhem a mrazy je jedním z největších poznání Australana. „On nikdy nebyl v Evropě, neví, co je sníh a teplé ponožky nebo kulich,“ říkal mořeplavec na adresu svého přítele už v listopadu. Zimy se ale nebojí a dokonce vyrazil i na lyže. „Nejvíc ho ale zaskočilo to, když se rozhodl nejet dále na lyžích, ale pokračovat sněhem pěšky… Propadl se po kolena hluboko a zjistil, že to není tak jednoduché,“ nechal nahlédnout do společných zážitků Martin Doleček.

Po letech jiný byl pro Australana i konec roku, které ve své domovině tráví sám. „Užil si je v okruhu mé rodiny, bylo to pro něj dojemné,“ přiznal Doleček.

Poznávali Česko

Společně pak navštívili České Švýcarsko, Prahu, Český Krumlov a další místa. Čas si ale našli i na Letohrad. Navštívili místní Lesní školku, jednu z firem a minulou středu zavítali i za starostou Petrem Fialou.

„Výborné popovídání s prima lidmi,“ zhodnotil starosta setkání na svém Facebooku. John od starosty dostal několik milých dárků, mimo jiné tričko Letohradu. „Člověk si právě při takových setkáních uvědomí, jaké náhody život přináší, jakou náhodou se ti dva vlastně poznali. Martin díky Johnovi může pokračovat v realizaci svého snu, John díky Martinovi poznal sníh, rýmu a teplé ponožky,“ konstatoval s úsměvem Petr Fiala.

