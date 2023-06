/CENOVÁ INFOGRAFIKA, ODKAZY NA JEDNOTLIVÁ KOUPALIŠTĚ/ Letošní výše vstupného, nové atrakce, speciální nabídky. Připravili jsme pro vás před začínající sezonou jednoduchý souhrn koupališť v Pardubickém kraji. Nebo radši preferujete koupání v přírodě? I tady se na návštěvníky připravují. Podívejte se ve stručném, ale vyčerpávajím přehledu.

Čeká nás první letní víkend a po něm dokonce tropický týden, teploty mají od pondělí do středy překračovat třicítku. Koupaliště v Pardubickém kraji se otevírají. Co si pro vás na letošní sezonu připravila a jak hluboko budete muset kvůli vstupnému sáhnout do peněženek? Podívejte se na přehlednou infografiku, která nabízí srovnání koupališť v celém Česku.

Pod ní pak najdete podrobnější informace o koupalištích v našem regionu včetně otvíracích dob. A rovněž o situaci na přírodních nádržích a čistotě vody.

Proklikejte se infografikou s cenovým srovnáním koupališť v našem kraji i v celém Česku:

Zavřené letos bude pardubické koupaliště Cihelna, kvůli rekonstrukci opět přivítá návštěvníky až v příštím roce. Letos zapomeňte i na koupání v rybníku Rosnička u Svitav, který stále zápasí se znečištěním.

A co jinde v našem kraji? Podívejte se, přinášíme odkazy na jednotlivá koupaliště s podrobnými informacemi:

Koupaliště Svitavy

Koupaliště Jablonné nad Orlicí

Aquapark Moravská Třebová

Wellness Medical Spa L. Bohdaneč

Aquacentrum Pardubice

Koupaliště Litomyšl

Koupaliště Slatiňany

Koupaliště Polička

Tyršova veřejná plovárna V. Mýto

Koupaliště Chrudim

Aquapark Ústí nad Orlicí

Městské koupaliště Choceň

Koupací biotop v Hlinsku

Koupaliště Skuteč

Aquapark Žamberk

Přír. koupaliště Roudná u N. Hradů

Přírodní koupací plochy (rybníky, přehrady…) v našem kraji:

Průběžně aktualizované informace kvalitě vody (nejen v přírodních nádržích) najdete ZDE*

Rybník Velký Košíř u Litomyšle

Vodní nádrž Pastviny

Vodní nádrž Seč

Přírodní koupaliště Březina

Rybník Hluboký

písníky Mělice u Pardubic

Písník Březhrad – Opatovický rybník u Hradce Králové

Koupaliště Konopáč u H. Městce

Písník Hrádek u Pardubic

* Pozn. red. - v době vydání článku ještě Krajská hygienická stanice Pardubického kraje nezačala se sezonními odběry vod, stránka začne být funkční v průběhu června