Léto se hlásí o slovo a veřejnosti se otevírají i plovárny a koupaliště. Deník vám přináší otevírací doby jednotlivých z nich, hlavní slovo v otevírací době má ale vždycky především počasí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Ústí nad Orlicí - aquapark otevřen denně od 10 do 18 hodin, krytý plavecký bazén je uzavřen

Vysoké Mýto - Tyršova veřejná plovárna otevřena denně od 9 do 19 hodin, krytý plavecký bazén je uzavřen

Žamberk - aquapark Pod Černým lesem otevřen denně od 10 do 19 hodin

Choceň - koupaliště otevřeno denně od 8 do 10 a od 14 do 19 hodin

Česká Třebová - krytý plavecký bazén otevřen, otevírací doba daného dne je na www.bazen-trebova.cz

Lanškroun - přírodní koupaliště Dlouhý rybník je volně přístupné

Jablonné nad Orlicí - otevřeno denně od 15. června

Letohrad - koupaliště otevírá 26. 6.