Kostelíky nabízí čtyři zastavení

Ostatní uklízeči a pomocníci UKLÍZEČI. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MMark2 Corporation Czech a.s. - Schaeffler Lanškroun, Dvořákova č.p. 328, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, Náplnˇpráce: práce s ručním strojem, denní směny 6-14.30h, úklid kanceláří a výroby, nástup ihned, Požadavky: vhuť pracovat, trestní bezúhonnost, praxe v úklidu - výhodou, Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, kompletní uniformu a příspěvek na obuv, možnost profesního a platového růstu, zajímavý motivační program, možnost týdenních výplat, Kontakt: p. Kabílková e.kabilkova@m2c.eu, 800 111 112, 727 803 784. Pracoviště: Mark2 corporation czech a.s. - schaeffler lanškroun, Dvořákova, č.p. 328, 563 01 Lanškroun. Informace: Kabílková, +420 727 803 784.

Výroba - Technici v ostatních průmyslových oborech jinde 25 000 Kč

Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení PROJEKTOVÝ/Á TECHNIK/ČKA. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Strážná č.p. 48, 563 01 Lanškroun, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, PRACOVNÍ NÁPLŇ: , - zpracovává poptávky a nabídky týkající se projektu, - zodpovídá za řízení celého projektu od zadání po předání do série, - dohlíží na dodržování termínových plánů projektu, výroby vstřikovacích forem a plánování výrobních kapacit pro daný projekt, - zpracovává projektovou dokumentaci vztahující se k projektu, - komunikuje se zákazníkem o stavu projektu, plánovaných zkouškách atd. , - dohlíží na rentabilitu projektu, POŽADUJEME: , - schopnost práce na PC s uživatelskými znalostmi, - pracovitost, samostatnost, logické myšlení, - zodpovědnost při výkonu práce, umět vést lidi, - nutno ŘP skupiny B - pro dojíždění do práce a k zákazníkovi, NABÍZÍME: , - splnění docházky 2000Kč/měsíc, - půlroční a roční odměny, - dotované stravné, - firemní akce , - po odpracovaném roce pracovní poměr na dobu neurčitou., KONTAKT: Ing. Prachař, telefonicky (Po - Pá 8.00 - 14.00), emailem nebo osobně. Pracoviště: Viscuma plastic, a.s., 563 01 Lanškroun. Informace: Vít Prachař, +420 602 523 583.