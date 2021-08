Květě Folprechtové bylo teprve osmnáct let, když si uvědomila, že život řeholnice je jejím osudem. Pokojný rok, který strávila pomocí druhým, ukončila komunistická zvůle, jež v srpnu 1950 donutila sestry k hromadnému vystěhování a práci na polích a vinohradech. O rok později převezli Květu a další sestry na severní Moravu, kde v nehostinných podmínkách pracovala ve výrobě lněných nití. Podobné a leckdy i krutější osudy bude nyní vyprávět Památník obětem internace v Králíkách.

Památník se ještě v loňském roce nacházel v prostorách kláštera v Dolní Hedči. Nyní se ale přesouvá do prostředí bývalého gymnázia, kde právě vrcholí poslední přípravy. Návštěvníci budou moci vstoupit do imitace cely smrti, která má přiblížit stísněné podmínky vězňů, kteří dlouhé dny před definitivním rozsudkem nezahlédli jediný paprsek slunce. „Chystáme také vězeňský domek. V nich najdete například korýtka se studenou vodou, ve kterých se vězni museli umývat,“ vysvětlil ředitel muzea Richard Sicha.

Historické foto. Klášter Dolní Hedeč.Zdroj: Archiv Muzea K-S 14.Právě nad obcí Králíky leží poutní místo Dolní Hedeč, které už na jaře 1950 obehnali ostnatým drátem a do prostor kláštera vehnali stovky řeholníků. Po širokém okolí rozmístila Státní bezpečnost tabulky se zákazem vstupu. Vězni tam v nelidských podmínkách přežívali více než deset let. Během jedenácti let koncentračním táborem v Králíkách prošlo přes 500 řeholníků. Vězněni byli pro svou víru. Komunistickým režimem byli odsouzeni buď k životu v koncentračních táborech jako Hedeč, nebo byli posláni do táborů nucených prací. Tam někteří zemřeli.

Budoucí návštěvníky Památníku internace čekají celkem tři sály, které si budou moci interaktivně prohlédnout. „První z nich je věnován internaci a osudům řeholníků. Druhý sál představí samotné pronásledování. Z internace šli totiž řeholníci často do vězení. Poslední část je věnována výkonu trestu, táborům nucené práce a trestu smrti nad duchovními v kauze Babice,“ řekl Sicha.

Nejen osudy obětí, ale také portréty a životy příslušníků Státní bezpečnosti budou součástí chystané expozice. Návštěvníci si tak budou moci přečíst o tom, kdo trýznil nevinné vězně a jaké důvody jej k tomu vedly. „Estébáci tehdy docházeli do internace a přesvědčovali řeholníky, aby udávali své kolegy. Nabízeli jim různé výhody, například praxi lékaře. Cenou za pohodlný život mělo být udání. Oni ale nepodlehli,“ vysvětlil Sicha. Návštěvník tak bude moci nahlédnout do života lidí, kteří se dopouštěli krutého zacházení s nevinnými. „Byli to normální lidi, kteří ale byli ve službách státní moci,“ dodal.