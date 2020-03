Mohou, ale je nutné dodržet určitá pravidla, především vyrazit na místa, kde není velká koncentrace osob.

„Mezi výjimkami z karantény jsou cesty do parku či do přírody. Ale měli by se pokud možno vyhýbat jeden druhému, aby se nemoc nešířila,“ zní oficiální informace.

Další doporučení je dodržovat vzdálenost 1,5 metru od druhého člověka, jít sami či s rodinným příslušníkem a nosit roušku.

