ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Opakovaně, jako bumerang se za poslední tři čtyři dny vrací hoax, který tvrdí, že ve vysokomýtské Karose zkolaboval kvůli koronavirové nákaze v pracovní době jeden ze zaměstnanců. „Dnes na ranní směně zkolaboval jeden zaměstnanec, ke kterému ani nezavolali odbornou pomoc a ostatní zaměstnanci museli pracovat dál,“ zveřejnil v úterý neznámý autor skrytý pod profilem Roses Roses v několika veřejných skupinách na facebooku. Uživatel s tímto jménem není aktuálně na sociální síti dohledatelný.

Ve zprávě se dále uvádí, že vedení Iveca, za kterým stojí italský majitel, informaci o nákaze před zaměstnanci záměrně tají, aby lidé nepřestali chodit do práce. „Po směně (zaměstnanci) odešli a odjížděli, někteří autobusem, normálně ke svým rodinám. Karosa dál zaměstnance nutí chodit do práce a zaměstnanci nedostali ani roušky,“ pokračuje hoax.

Zaměstnancům, kteří na směnu nepřijdou vedení údajně vyhrožuje neomluvenými absencemi a vyhazovem. Článek, než byl administrátorem skupiny smazán, sdílely na facebooku desítky uživatelů.

Zpráva se opakovaně vrací

Podobná falešná zpráva se šířila sociálními sítěmi už o několik dní dříve. „Kam zmizela diskuze o karanténě na Iveco? Admin tady řádí jak černá ruka,“ ptal se jeden z diskutujících. Ukázalo se, že příspěvek autor odstranil dřív, než si toho stačil administrátor všimnout. „Vůbec nevím, o jaké diskuzi mluvíte. Který den, v kolik hodin ji kdo přidal? Co bylo obsahem? Nesmazal ji sám autor?“ zareagoval správce Roman Sedlák.

Podle komentářů pod příspěvkem hovořila zpráva o tom, že přímo ze směny byli odvezeni dva zaměstnanci s podezřením na koronavirus a jen se čeká, jak dopadnou na výsledky testů. „Je to pravda nebo fake? Prý (odvezli) nějakého brusiče, který bydlí v Zálší a jednoho, který bydlí v Chocni? Někdo říká, že je to lež a někdo, že je to pravda? Tak jak to je?“ ptá se jeden z diskutujících.

"Nic takového se nestalo."

Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal obě zprávy vyvrací. „Nic takového se nestalo,“ sdělil Deníku s tím, že žádné další informace podávat nebude. To, že by ve vysokomýtském Ivecu zasahovali u osob podezřelých z nákazy koronavirem, nepotvrdil ani mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Redakce se obrátila i na hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který na svém facebookovém profilu zveřejňuje informace o počtech nakažených v kraji, do uzávěrky článku však odpověď nepřišla.

Spekulace o nakažených zaměstnancích a karanténě jednoznačně vyvrací i vedení společnosti Iveco. „Striktně se ohrazujeme proti nepravdivým informacím, které se v souvislosti s naší firmou objevily na sociálních sítích,“ reagovala na dotaz Deníku PR a marketingová manažerka Katarína Němcová.

„Takové konání je nejenom neseriózní, ale poškozuje naši firmu a naše zaměstnance. V současné době neregistrujeme žádný případ prokázané nákazy koronavirem mezi našimi zaměstnanci,“ pokračuje mluvčí.

Nepravdivost zpráv potvrzují i zástupci odborové organizace v Karose. „Ověřoval jsem to u kolegů, kteří působí přímo ve společnosi Iveco. Informaci prověřovali a konstatují, že jde o hoax, tedy, že informace je nepravdivá,“ uvedl Jiří Maraček z pražské centrály Odborového svazu KOVO.

Podle Kataríny Němcové zavedla společnost Iveco v souvislosti onemocněním Covid-19 řadu bezpečnostních a preventivních opatření na ochranu zdraví vysokomýtských zaměstnanců. „O jednotlivých opatřeních zaměstnance neodkladně informujeme. Plně respektujeme nařízení státu a preventivní opatření pro zaměstnance doplňujeme o pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní rady státu,“ ujistila Němcová.