V České Třebové se za koronakrize hromadilo více odpadu než obvykle u kontejnerů na tříděný odpad. „Musely být vyváženy i v mezidobí frekvence svozu, zvýšilo se i množství odpadů kolem kontejnerů v chatových oblastech,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí na českotřebovské radnici Ivana Vrbická. Přibylo i odpadu odkládaného v den svozu kolem popelnic v taškách nebo pytlích, což nedovoluje vyhláška města.

Ve Vysokém Mýtě byl výrazně vyšší zájem o možnost uložit odpad do sběrného dvora. „Po znovuotevření měli jeho pracovníci velmi napilno a množství přijatého odpadu se navýšilo zhruba o 80 procent,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Veronika Richtrová. Občas byly přeplněné kontejnery na sběrných místech. Jednou se vyskytla i černá skládka na sídlišti, městská policie ale rychle našla původce, který ji musel odstranit.

Více se uklízelo i v domácnostech v Ústí nad Orlicí. Radnice zaregistrovala nárůst tříděného odpadu, zejména papíru, plastu i nápojových plechů. „U papíru je to ještě umocněno tím, že je zhruba rok výkupní cena na nule, či záporná, a tak jej lidé nenosí do komerčních sběren a dávají více do městských kontejnerů na tříděný odpad,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký.

Zvýšené provoz sběrného dvora

I když se uklízelo víc i v Lanškrouně, nepořádek u sběrných hnízd byl jen nepatrně vyšší. Zato po otevření sběrného dvora nastal „cvrkot“.

„Celý duben, následně i květen, byl zvýšený provoz. Byl i zvýšený zájem při objednávání kontejnerů,“ uvedl Jaroslav Černek, vedoucí odpadového hospodářství Technických služeb Lanškroun. Lidé vyklízeli sklepy, garáže, půdy, bourali a stavěli. Pro Technické služby to znamenalo zvýšený vývoz kontejnerů ze sběrného dvora i od občanů.

Pardubice se snažily zásadně neomezit provoz sběrných dvorů a předejít tak černým skládkám. „Úklid domácností se projevil právě na provozu separačních dvorů,“ dodala mluvčí magistrátu Nataša Hradní.