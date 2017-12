Konferenci zdravotníků rozzářil svou přítomností kněz Czendlik

Ústí n. O. – Ve třetím adventním týdnu se sešli zdravotníci v Ústí nad Orlicí, aby si předali informace i zkušenosti z různých oborů. Mezioborová konference pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál se konala již po desáté.

Akci zahájili Petr Pech z radiodiagnostického oddělení, který se ujal role moderátora akce, Miluše Kopecká, náměstkyně ošetřovatelské péče a manažerky interních a operačních oborů Hana Maršíková a Miroslava Záleská. Ředitel nemocnice Tomáš Julínek poděkoval přítomným zaměstnancům za dobrou práci a popřál klidné svátky. Přítomné přijel pozdravit a popřát hezké svátky i římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik.



V rámci celodenního programu rozděleného do tří bloků se účastníci akce dozvěděli nové informace například o lékových interakcích, exotických nemocích či péči o pacienta s kardiostimulátorem. Zdravotníci také obdrželi informace o činnosti oblastní charity a domácí hospicové péče v jejich lokalitě.



„Jednotlivé přednášky nikdy nemají jedno společné téma, ale zařazujeme do programu konference vždy to, co je pro zdravotníky v nemocnici zrovna nejaktuálnější. Loni jsme se zaměřili více na komunikaci, zatímco letos se hned několik vstupů týkalo paliativní péče. Uvědomujeme si velkou potřebu této péče a informací o ní. Zajímá to naše pacienty i jejich rodiny a skrze celý zdravotnický personál nemáme všichni zcela jasnou představu o tom, co aktuálně zdravotnický trh v této oblasti nabízí,“ uvedla k programu akce manažerka interních oborů Orlickoústecké nemocnice Hana Maršíková.



Na konferenci je vždy představeno i některé oddělení Orlickoústecké nemocnice s cílem seznámit podrobněji ostatní zaměstnance s jeho činností. V letošním ročníku měli účastníci možnost nahlédnout na jednotku intenzivní péče a operační sály. (af, zr)