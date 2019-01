Orlickoústecko - 25. března a 28. října, to jsou dvě data, kdy si Češi musí přeřizovat hodiny ve svých domovech i na pracovištích. Tomu by ale brzy měl být konec.

„Bouchám šampaňské. Konečně zvítězil zdravý rozum,“ reagoval na dotaz Deníku senátor Petr Šilar z Orlickoústecka, který stojí v čele iniciativy For Only One Time (Pro jeden čas).

Vyhráno ještě ale není. „O tom, jaký čas u nás nakonec bude platit, rozhodne až česká vláda,“ připomněl Šilar. „Snad to dopadne a zůstane jen jeden čas a už se nebude nic posouvat,“ reagovala jedna z uživatelek Facebooku.

Zimní a letní čas se v Česku střídá od roku 1979, teď by mohl zůstat zachován jen ten zimní. V celosvětovém internetovém hlasování si o stopku změně času řeklo 80 procent ze 4,6 milionu respondentů, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pak médiím řekl, že Evropská komise hlas lidu vyslyší. „Lidé to chtějí, tak to uděláme,“ prohlásil politik pro německou televizi ZDF.

Iniciativa proti změně času bojuje dlouhé roky. Argumentuje řadou dopadů - nejen finančních, ale i na zdraví a psychickou pohodu lidí.

Zajímavosti

Věděli jste například, že mezi lety 1940 a 1942 byl zaveden letní čas u nás nepřetržitě?



Nebo že v USA byla změna času v roce 1919 naopak zrušena, protože lidem vadilo, že musí vstávat i chodit spát dříve? Bohužel jim to nevydrželo, takže se se střídáním času experimentovalo i nadále. Od roku 1979 byl u nás každoroční letní čas zaveden na stálo, platil od konce března do konce září, v roce 1996 se pak posun zpět na zimní čas zavedl až na poslední říjnový víkend.