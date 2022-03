Kde vnímáte největší achillovu patu vaší obce?

Trápí nás stav potoka. Potřebovali bychom, aby se provedla úprava toku, protože zde dochází skoro každý rok k menším i větším záplavám. Už jsme kontaktovali Povodí Labe a prosili o to, zda by s tím něco udělali. Dostalo se nám odpovědi, že v zastavěné části obce s tím nelze dělat nic. S technikou by se prý k potoku nedostali. Takže jediným možným řešením je nejspíše výstavba poldrů, aby se všechna voda z okolních kopců nevalila do potoka. A zapomínat nesmíme ani na stav silnice, ale to už se snad letos změní.

Je tedy právě oprava potoka jednou z chystaných investic?

Ano, máme v plánu opevnění toku v části za sokolovnou, protože když přijde velká voda, tak se to tam zacpává a voda zatopí celé hřiště a někdy se dostane až k prahu sokolovny. Bavíme se o investici asi za milion korun.

Zmiňovala jste, že vás trápí také stav zdejší silnice. To už se snad ale brzy změní, je to tak?

Doufejme. Kraj letos začne s opravou silnice Letohrad - Žamberk. Celá oprava bude probíhat ve třech etapách. Začne se na konci Letohradu na výjezdu do Lukavice a konec první etapy bude na křižovatce u vlakové zastávky. Druhá etapa je přes celou zastavěnou část obce až ke kapličce. A třetí etapa bude končit v Žamberku u kruhového objezdu. Bohužel očekávám, že místo nadávání lidí na výtluky a louže na silnicích si budou občané stěžovat na to, že se tady jezdí moc rychle.

Je něco, co byste chtěla v Lukavici vybudovat, ale zatím na to nemáte finance?

Dva sny mám. Rekonstrukce domku v centru, který obec výhodně zakoupila. V tomto objektu by mělo vzniknout z části obecní muzeum, z části by se sem přesunula knihovna ze školy a ráda bych, aby zde docházelo ke komunitnímu setkávání. Už máme veškerou dokumentaci i stavební povolení. Ale nemáme finance a při žádosti o dotace jsme zatím neuspěli. Určitě to ale budeme zkoušet dál.

A ta druhá záležitost?

Ráda bych, aby v Lukavici byla rozhledna. My tady máme krásnou sokolovnu, ale nic dalšího, co bychom mohli jako obec návštěvníkům nabídnout. Není to ale primární cíl. Možná jednou, až nebude do čeho ty peníze v obci dávat, budou opraveny všechny silnice, chodníky, škola perfektně vybavená, vybudované muzeum, tak si postavíme rozhlednu.

Na začátku června čeká Lukavici po dvaceti letech sjezd rodáků. Už jste se začali na tuto akci připravovat?

Ano, samozřejmě. Program je hotový. Už pomalu začíná jít do tuhého, ono se to nezdá, ale červen je za chvíli tady. Navíc se bude oslavovat také 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů, 110 let základní školy a také 40 let tanečního sboru.

Co vše je tedy na programu?

Ráno je klasicky budíček, budou jezdit hasiči po obci a trubkou budit vesničany. Poté bude probíhat polní mše u hřbitova, následně dojde v aleji u hřbitova k odhalení jednoho uměleckého díla. Na to naváže průvod po vsi, abychom ukázali, co je všechno nového od posledního srazu. A odpoledne bude program hlavně na hřišti za sokolovnou. Třikrát vystoupí česká beseda i s dětmi, hlavně pro seniory zahraje dechovka, je nachystána spousta zábavy pro děti. Také přijede Vladimír Hron zazpívat a večer bude volná zábava zakončená ohňostrojem.