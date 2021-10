Naopak koalice SPOLU má na krajské kandidátce pouze tři ženy. Z desátého místa se do sněmovny pokusí dostat Jitka Moskvová, učitelka na gymnáziu z Žamberka. Ve spodních místech kandidátky najdou voliči také zubní lékařku z Hlinska Michaelu Pintovou a Pavlu Kvapilovou, ekonomku z Pardubic.

V Poslanecké sněmovně je nyní 22,5 % žen. V Senátu pak ještě o něco méně, a to sice 16 %. Česká republika v současnosti zaujímá 85. místo ve světovém žebříčku Women in national parliaments.

Obdobně je na tom také krajská kandidátka Volného bloku. Ten do voleb vede ekonomka a nyní už bývalá radní České televize Hana Lipovská . Spolu s ní je na kandidátce dalších osm žen, mezi nimi také čtyřiapadesátiletá zdravotní sestra záchranné služby z Chrudimi Šárka Vágnerová nebo třeba třiapadesátiletá kosmetička z Poličky Dagmar Boucníková.

Strana zelených pak z celkem 19 kandidátů vysílá do boje o poslanecký post devět žen. Poměrně vysoký počet žen však u Zelených není ničím překvapivým. „Potřebujeme řešit změny klimatu, podporu rodiny, bydlení a další problémy, které dopadají ve větší míře na ženy. A to půjde lépe, pokud nastane konec pánského klubu v politice,“ deklarují své postoje na webových stránkách.

Víte, kolik žen v současnosti sedí na křesle poslance nominovaného za Pardubický kraj? Pouze jedna. To se však po říjnových volbách může změnit. Krajské kandidátky celkem 18 politických stran a hnutí vede do voleb osm žen napříč politickým spektrem. Tedy skoro polovina. Strany s největším počtem političek mnohé možná překvapí, nejméně kandidátek naopak najdeme u dvou nově vzniklých koalic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.