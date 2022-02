Záměr zbourání Janderovy vily se na konci minulého roku stal předmětem bouřlivých diskuzí. Demolice je přitom součástí rozsáhlé revitalizace parku u Roškotova divadla už řadu let. V prosinci minulého roku ale dva zastupitelé sepsali petici, ve které upozornili na morální hodnotu objektu. Podle autorů petice má být demolice tím nejzazším řešením. „Rozhodnutí o demolici existující stavby by mělo být až poslední možností v případě, že pro budovu neexistuje smysluplné využití, ať už v rukou města či kohokoliv jiného se zájmem o její odkup a další provozování,“ uvedli autoři petice Jiří Holubář a Petr Strákoš.

Architektonickou a historickou hodnotu však zpochybnilo nejen město, ale také oslovení odborníci. „Bezradnost architektonického ztvárnění vily při přestavbě v roce 1933 nelze nijak napravit,“ uvedl architekt Ladislav Svoboda, který mimo jiné zpracovával stavebně historický průzkum Roškotova divadla.

Podle starosty Ústí Petra Hájka se o demolici Janderovy vily mluví již řadu let. Město má objekt ve vlastnictví od roku 2014, kdy ji po neúspěšných pokusech majitelů vilu prodat, odkoupilo za jeden milion korun. „Už tehdy jsme zmiňovali, že se jedná o strategický nákup,“ upozornil Hájek. Ten prý lituje toho, že debata o možnostech nakládání s vilou nepřišla dříve.

Psali jsme dříve:

Zachránce prázdných domů: Janderova vila je v pořádku. Znám mnohem horší objekty

Posudek Národního památkového ústavu v Pardubicích dává za pravdu městu. Ten se však nevyjádřil přímo k hodnotě vily či k její demolici, neboť nejde o kulturní památku ani o objekt v chráněném území. Schvaluje však novou podobu revitalizovaného parku. „K navrhované realizaci parku u městského divadla bylo vydáno souhlasné vyjádření,“ uvedla ředitelka ústavu Naděžda Pemlová.

Takové stanovisko je pro město stěžejní. „Rozhodujícím měřítkem nebyl celkový počet podpisů petice, ale odborná stanoviska, na která se žádost odvolávala,“ uvedla mediální asistentka města Dana Pokorná. Nesouhlas s demolicí svým podpisem vyjádřilo 1229 signatářů, z toho 303 lidí má trvalé bydliště v Ústí nad Orlicí.

Pod petici připojili svůj podpis také některá známá jména jako například architekt Adam Gebrian či jeden ze zakladatelů Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci Jiří Suchomel. Starosta města ale upozornil na skutečnost, že část odborné veřejnosti, která svůj podpis pod petici připojila, není osobně seznámena se stavem budovy.

Zbourání vily, které město vyjde na zhruba jeden milion korun, má otevřít vstup z Lukesovy ulice, který je podle autora studie nevyhovující. Na místě pak vzniknou mimo jiné veřejné toalety. Naproti tomu rekonstrukce objektu by podle zpracované projektové dokumentace vyšla na asi 25 milionů korun, celý projekt revitalizace parku by se tak výrazně prodražil. Autor petice Petr Strákoš však takovou cenu zpochybnil. "Celá kalkulace na opravu vily je víceméně tabulková, kdy se vezme nějaká ceníková cena krát metry čtvereční," uvedl.

Dolní Morava otevřela crossovou trať pro veřejnost. Testovaly ji evropské špičky

Smysl využití?

Autoři petice navrhovali, aby se vila zrekonstruovala a město pro ni následně našlo využití. Sloužit by podle nich mohla jako kavárna, sídlit by zde mohlo také Klubcentrum. Uplatnění však prý město nevidí. „Náš názor je konzistentní od roku 2014, kdy se město stalo vlastníkem vily,“ podotkl Hájek. Město navíc s kavárnou a vinárnou počítá v podzemním podlaží Roškotova divadla.

V letech 2012 a 2013 nabízely realitní kanceláře dům k prodeji, avšak neúspěšně. Co by bylo s vilou v případě, že by město odstoupilo od zbourání, ale dosud není jasné. Do hry tak za celou dobu nevstoupil ani žádný soukromý investor. Město prý žádný potencionální kupec nekontaktoval.