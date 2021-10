Osud Staré dámy, jak je poeticky přezdíváno bývalé výpravní budově v Ústí nad Orlicí, je tak opět velmi nejistý. Majitelé se totiž nedohodli a vnitřní spory nakonec nejspíše vyústí v dražbu, která má započít už 2. prosince 2021.

„Předmětem aukce je naše budova, čili nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí,“ oznámil Pavel Prchal, který vlastní jednu třetinu.

Vyvolávací cena má být téměř tři miliony korun. Vlastníci se rozhodli prodat nemovitost o necelých sto tisíc dráž, než stanovil znalecký posudek. Minimální příhoz je v aukci stanoven na 10 tisíc korun.

Za nízkou prodejní cenou stojí řada faktorů. Jde o atypickou budovu, která může dlouho hledat majitele, jednak se budova nachází v ochranném pásmu železničního dráhy a mimo jiné je zatížena hlukem a vibracemi. V dobrém stavu není například střecha. Dovnitř tak někde zatéká, v krovech je dřevokazný hmyz a vyloučen není ani výskyt zbytkového azbestu. Dnešní míry nesplňují ani vnitřní rozvody a nejistá je také situace s opravou topení

Zanedbanou nádražní budovu odkoupili v roce 2015 čtyři vlastníci: režisérka Olga Sommerová, Martin Kadrman, Pavel Prchal a Ladislav Růžička. Sommerová o tři roky později prodala svůj podíl Kadrmanovi a Prchalovi. Právě mezi nimi však záhy začaly spory, které stojí za tím, že jde budova do dražby.

„Motivace k prodeji je ta, že s panem Kadrmanem nejsme schopni se dohodnout. Nechce komunikovat věcně či slušně. Prosazuje pouze svou vůli. Trvá to dlouho a děje se to opakovaně. Jeho jednání po čase začalo vadit také třetímu vlastníkovi,“ vysvětlil před časem pro Deník Prchal.

To byl podle Prchala důvod, proč přistoupili k dražbě, tou byl ale Kadrman překvapen. Věc prý nyní zpracovávají jeho právní zástupci. "Jejich současná snaha prodat budovu za 2 960 000 Kč překvapila i místopředsedu správní rady Správy železnic Martina Kolovratníka, který nám pomáhal v jednání o prodeji budovy od Českých drah za cenu 1,35 milionu korun," zmínil Kadrman. Se svým právním zástupcem prý podniká vše pro to, aby k prodeji nedošlo.

Interiér nádražní budovy. FOTO: Pavel PrchalZdroj: Pavel Prchal

Odlišné představy o nakládání se Starou dámou měli vlastníci už v minulosti. „Toto potkává stovky firem v naší zemi. Zde je to politováníhodné zejména pro to, že jde v podstatě o veřejnou budovu a velmi citlivé téma,“ zmínil před časem Kadrman. Právě on byl v době, kdy se jednalo o prodeji, v čele zdlouhavých jednání. Jeho nezastupitelnou roli potvrdil i Prchal. „Ale vyjít s ním jako se společníkem v něčem, kde mám uložené celoživotní úspory, to se prostě nedá,“ vysvětlil.

Někteří lidé se domnívají, že pro budovu už není využití. „Dopadlo to bohužel tak, jak jsem předpokládal. Pro budovu není smysluplné využití a těžko kdy bude. Je to škoda,“ napsal Zdeněk Hurych ve facebookové diskuzi.

Vlastníci s tím i přes osobní neshody zásadně nesouhlasí. Pavel Prchal chtěl v objektu vybudovat minimálně osm bytů. Přízemí navíc v minulosti našlo využití například jako kavárna.

Zprávu o dražbě společnost Oustecké nádraží oznámilo na svém webu.