Česká Třebová – Předvolební kolotoč nabírá na obrátkách. Ve středu na českotřebovské radnici proběhlo losování pořadových čísel kandidátních listin ve správním obvodu Městského úřadu Česká Třebová. Začínají se objevovat předvolební plakáty a letáky. „Houstne" i předvolební rétorika…

Radnice v České Třebové. | Foto: DENÍK/Dana Pokorná

Do správního obvodu města spadají obce Přívrat, Semanín, Rybník a Třebovice. V Přívratu bylo registrováno třináct samostatných kandidátů, je mezi nimi i stávající starosta Jan Stránský a pouze tři ženy. V Rybníku byly registrovány tři kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů: Sdružení za rozvoj obce, Nezávislí pro Rybník a Nezávislí občané za rozvoj obce. V Semaníně sestavily kandidátku čtyři strany a sdružení, jsou to: KSČM, Semanín 2014, SNK Za rozvoj Semanína a SNK Zkusíme to. Také v Třebovici jsou ve hře čtyři strany a sdružení: KSČM, Sdružení rodáků pro Třebovice, Nestraníci pro Třebovice krásnější a Sbor dobrovolných hasičů obce.

V České Třebové jde do voleb šest stran a sdružení. S číslem 1 to bude Koalice pro Českou Třebovou, dvojku má KSČM, trojku Nestraníci s podporou TOP 09, čtyřku ODS, pětku Třebováci PRO Sport a Zdraví a šestku ČSSD. Žádné velké změny, takový je první dojem z kandidátek. Stávající vedení města si na nich drží čelní pozice.

Z čelních pozic záměrně sestoupil Českotřebovák a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). „Nechci kumulovat funkce," uvedl na vysvětlenou.

Z čela kandidátky českotřebovské ODS zmizel Josef Kopecký, letos kandiduje jako dvojka. Ke změně oproti minulým komunálním volbám došlo i v Koalici pro Českou Třebovou, kde Milana Mikoleckého nahradila Magdaléna Peterková.

Kandidátku pro letošní volby nesestavila Strana soukromníků ČR, která doposud měla v zastupitelstvu dva své zástupce, a sice Marka Hylenu a Felixe Mehla. Lídr minulých voleb Karel Suk odchod z komunální politiky vysvětlil následovně: „Už se nám nějak nechtělo. Třikrát jsme si to zkusili a zjistili jsme, že je to zbytečné. Do ničeho jsme nemohli zasáhnout, na radnici k tomu ani nebyla vůle." Nováčkem voleb naopak budou Třebováci PRO Sport a zdraví, s nimiž se o návrat do zastupitelstva chce pokusit Lubomír Vašina.

Českotřebovákům v kandidátních listinách jistě neunikne několik zajímavostí, mezi něž se řadí pár „rodinných soubojů" napříč stranami a sdruženími. Zatímco Magdaléna Peterková je v čele Koalice, její dcera Magdaléna Vopařilová je v řadách Nestraníků, manželé Slavíkovi figurují na kandidátkách Třebováků a ČSSD.