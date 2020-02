Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který od ministerstva opuštěné budovy převzal, oznámil, že s bezúplatným převodem radnice počítat nemůže. Objekt půjde do dražby.

O tom, že areál, který měl už dva roky zpátky účetní hodnotu kolem 18 milionů, koupí za tržní cenu, si město může nechat zdát. Oproti účetní hodnotě může být i dvojnásobná. Představy současného vedení radnice, že za rozlehlý areál zaplatí milion korun, jsou zcela nereálné. Vedení města mělo s někdejším dětským výchovným ústavem smělé plány. Z dotačních peněz chtělo nevyužívané prostory přestavět na sociální byty. Záměr jistě chvályhodný, jenže současná legislativa to vidí jinak. Tím, že by se v sociálních bytech platilo nájemné, se podle úřadu jedná o komerční využití. A v takovém případě nepřipadá bezúplatný převod v úvahu. Radnice výklad úřadu odmítá, jenže tím, kdo drží karty v ruce není město, ale současný vlastník nemovitostí. A ten má, jak se zdá, jasno.

Jak to nakonec dopadne, ukážou příští měsíce. Možných scénářů je víc. Na mysl se však dere úvaha, zda odpůrci věznice nedostali sami sebe tak trochu do úzkých. Nebyl by přece jen lepší vězeňský vrabec v hrsti, než developerský holub na střeše? Pokud areál získá soukromý vlastník, může si se svým majetkem dělat co chce. Město má samozřejmě možnost budoucí využití areálu omezit územním plánem, ale v krajním případě není vyloučeno, že nakonec může v objektu bývalého dětského výchovného ústavu vzniknout něco podobného, proti čemu odpůrci věznice, a ještě před tím azylového domu, tak vehementně protestovali.