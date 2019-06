Případem hoaxu, který tentokrát vzešel ze známé městské legendy o černé sanitce, se ve svém pravidelném komentáři zabývá redaktor Jiří Šmeral.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Který rodič by se nebál o svoje děti. Není divu, že zpráva o tom, že na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje se pohybuje neznámý muž, který láká děti do auta, se minulý týden rozlétla po sociálních sítích jako blesk. Panika mezi rodiči nastala poté, co informaci zveřejnila na svém facebookovém profilu ředitelka základní a mateřské školy. Během pár hodin zprávu sdílelo přes patnáct set uživatelů sociální sítě. Jejímu šíření napomohla rovněž choceňská radní, která zprávu nasdílela v několika facebookových skupinách. Obě se přitom odkazovaly na policejní vyšetřování. Záhy se však ukázalo, že informace o muži v černém autě není pravdivá. Policie v Pardubickém i Královéhradeckém kraji obavy rodičů mírní, reálné nebezpečí prý dětem nehrozí.